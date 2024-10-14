從「無話不說」到「無話可說」　感情出現危機的6跡象

▲ 或許我們都曾經歷過一段感情從無話不說到無話可說。（圖／翻攝自netflixkr IG）

記者鮑璿安／綜合報導

可能大家都有經驗，一段感情從熱戀期的無話不說，到最後的無話可說。而這些看似突如其來的變化其實都是慢慢演變的，一起來審視一下自己的感情是否出現了這6種跡象，那就要好好的解決問題了。

1.別的朋友沒時間才來找妳

雖然兩個人在一起都需要給彼此空間，可是我們發現另一半從一開始的無微不至，到後來演變成把我們當做替代方案，只有兄弟朋友放鴿子才會想起我們的時候，那就要注意了，別再當做別人的替代方案，我們也可以是感情裡的第一位。

2.不在意妳說過的話

一個人有沒有用心從話語中就可以發現，如果他總是忘記你說的話，把你的一言一行不當一回事，這都是一個警惕，不妨好好坐下來溝通，因為感情中的任何小事都能代表對方的態度，我們可以接受平淡的細水長流，卻無法抹平彼此的不在意，只要在意妳，沒什麼事情記不住。

3.沒有在忙卻回信息很慢

回訊息的速度其實也代表著一個人的用心程度，相信大家都有經驗，當對方沒有在忙還不回訊息，甚至看到他更新IG、FB，那種感覺真的很差，好像自己被遺忘了。所以也別再為他找藉口，那不是忙，那只是不想回妳。

4.出去約會拼命滑手機

的確大家出去都會滑手機，但是情侶之間還是需要保持雙方交流的時間，其實溝通很重要的一部分就是彼此的傾聽，如果當其中一方在滑手機，想必另一方也會不想說話，這樣真的會讓兩人慢慢無話可說。

5.對待異性朋友比妳還好

這一點相信大家都無法接受，可是偏偏有很多男生拿捏不好尺度，要當所有女生的「李大仁」。其實女生或許都跟另一半強調過自己的尺度在哪，如果另一半還是無動於衷，拼命挑戰妳的極限，那真的不是對方健忘，而是他把異性看的比妳更重要，想必這樣的感情更多的是不快樂。

6.親密次數變少

雖然感情之中親密次數不是重點，卻很能反應對方對你是否還有激情和愛情，如果次數明顯降低，那麼就要小心了，因為這是非常基本的生理需求，如果有一方在逢場作戲，那麼愛情的成分也就慢慢消失了。