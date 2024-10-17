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2025春夏時裝周童心大發！暗黑小鴨包、酷企鵝透視針織衫話題滿滿

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BV大秀擺設的動物懶骨頭登上熱搜，成為2025年春夏最讓人期待的話題單品。（翻攝自BV官網）

▲BV大秀擺設的動物懶骨頭登上熱搜，成為2025年春夏最讓人期待的話題單品。（翻攝自BV官網）

圖文／鏡週刊

孩提時代的我們，偷偷摸摸踩上媽媽的高跟鞋、暗地裡試著繫好爸爸的領帶，內心盼著快點長大；當那日真的到來，卻又該死地懷念起往昔的天真爛漫。你的矛盾，設計師都懂。剛落幕的2025春夏時裝周，穿梭在大人味Look中，四處打游擊的童心巧思，可愛到瘋掉，直接攻占你我的心。

BOTTEGA VENETA　就是要躺平

有誰膽敢跟看秀名人比鋒頭？BOTTEGA VENETA（BV）這群懶洋洋的小動物們，在米蘭時裝周上攫取全球目光，一場秀看得人心神不寧，只想著那個誰誰誰背後坐的是什麼？在某某某身後露出的一雙耳朵又是哪種動物？巴不得秀後全部收編帶回家，集體抱緊處理。

The Ark方舟系列動物懶骨頭，以皮革細膩打造出狐狸、熊貓、兔子、鯨魚、小狗、小貓等15種動物，讓人少女心噴發。秀後開放限量訂購，儘管一張要價20萬元起跳，仍有不少VIP出手搶貨，2025春夏將正式發售。

窩在懶骨頭上看秀，不必再坐得直挺挺，這種慵懶感，舒淇最知道。（翻攝自舒淇IG）

▲窩在懶骨頭上看秀，不必再坐得直挺挺，這種慵懶感，舒淇最知道。（翻攝自舒淇IG）

The Ark系列懶骨頭，你想帶哪隻回家？狗狗造型NT$239,000。（翻攝自BV官網）

▲The Ark系列懶骨頭，你想帶哪隻回家？狗狗造型，NT$239,000。（翻攝自BV官網）

The Ark系列懶骨頭，你想帶哪隻回家？狐狸造型NT$318,000。（翻攝自BV官網）

▲The Ark系列懶骨頭，你想帶哪隻回家？狐狸造型，NT$318,000。（翻攝自BV官網）

COACH　熊熊巨可愛

早已成功擺脫大媽包標籤的COACH，靠著時髦風趣的設計，成為年輕人、小資女最愛包款。功不可沒的小可愛們，2025春夏搖身一變成為巨版熊熊包、恐龍包，彷彿不小心被放大燈照到的驚人尺寸，得抱在手裡才拿得動，名副其實的重量級巨星。

除了巨大化的口金包，COACH的童心未泯亦出現在其他配件上。一雙雙仿舊運動鞋，鞋面繫著錄音卡帶、玩具計程車、小鹿斑比等裝飾；或同樣大如抱枕般的手拿包，上頭貼滿五顏六色的童趣貼紙，孩子氣得很，那又如何？

小男孩最愛的車子模型，大剌剌地放在鞋面上，如孩子炫耀新玩具一般。（翻攝自COACH IG）

▲小男孩最愛的車子模型，大剌剌地放在鞋面上，如孩子炫耀新玩具一般。（翻攝自COACH IG）

巨形化的熊熊口金包，可愛程度也跟著放大了。（翻攝自COACH IG）

▲巨形化的熊熊口金包，可愛程度也跟著放大了。（翻攝自COACH IG）

Simone Rocha　來遛可愛鴨

走浪漫唯美路線的Simone Rocha，被粉絲視為頭號收藏目標的「珍珠蛋形包」，在2025年春夏竟然孵化了？！變身成一隻隻俏皮又精緻的小鴨子，抱在懷中簡直不要太可愛，搭配珍珠長鍊帶，讓人等不及要遛鴨去。

閃耀珍珠光澤的小鴨包，顯得格外優雅。（翻攝自Simone Rocha官網）

▲閃耀珍珠光澤的小鴨包，顯得格外優雅。（翻攝自Simone Rocha官網）

暗黑系的小鴨，推薦給不想過分裝可愛的人。（翻攝自Simone Rocha IG）

▲暗黑系的小鴨，推薦給不想過分裝可愛的人。（翻攝自Simone Rocha IG）

Rachel Antonoff　浪浪營業中

在所有時裝周，這一場秀肯定最萌、最暖！服裝設計師Rachel Antonoff聯手珠寶品牌Susan Alexandra，找來街頭浪浪與各路名人一起擔任走秀Model，以鮮豔繽紛的設計營造出歡樂氛圍，幫助這些流浪犬贏取關注，早日找到溫暖的家。

Rachel Antonoff X Susan Alexandra一起辦秀，為浪浪找家超暖心。（翻攝自 Rachel Antonoff IG）

▲Rachel Antonoff X Susan Alexandra一起辦秀，為浪浪找家超暖心。（翻攝自 Rachel Antonoff IG）

GCDS　萌友藏嬌點

受到Doja Cat、瑪丹娜、BLACKPINK Jennie喜愛的義大利品牌GCDS，以不合常規的惡趣味走跳時尚圈，常與動漫、電影聯名，當年Dua Lipa就曾穿上該牌的派大星針織洋裝，引發關注。這次GCDS又有萌友來助威，藏在洋裝裡的Hello Kitty、男裝鏤空針織衫上的酷企鵝，最佳藏胸嬌點當之無愧。

藏在洋裝裡若隱若現的Hello Kitty，多了幾分捉迷藏般的趣味。（翻攝自GCDS官網）

▲藏在洋裝裡若隱若現的Hello Kitty，多了幾分捉迷藏般的趣味。（翻攝自GCDS官網）

猛男Model穿上酷企鵝透視針織衫，有點違和卻又莫名對味？（翻攝自GCDS官網）

▲猛男Model穿上酷企鵝透視針織衫，有點違和卻又莫名對味？（翻攝自GCDS官網）

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關鍵字：

鏡週刊, 2025春夏時裝周, 春夏時裝周, BOTTEGA VENETA, COACH, GCDS

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