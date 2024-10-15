超可愛「Y2K痘痘貼」竟是雷射炫彩！愛心、星星圖案貼臉上好時髦

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

近年Y2K的時尚風格當道，很多人都會嘗試比較酷甜的感覺，連美妝也不例外，好用之餘還要可可愛愛，以下就分享多款流行又好用的單品，真的直接擁有。

＃護妍天使 炫彩造型痘痘貼，一盒12入、售價129元



年輕人不僅要追流行，更有痘痘困擾，不想要醜醜的痘痘貼讓臉上一塊一塊，護妍天使直接推出炫彩版的單品，外表具有雷射透光感的設計，小巧愛心或是星星圖案，貼在臉上真的有夠可愛，不僅可以保護痘痘不被感染發炎，甚至可以與妝容融合，打造出俏皮又青春的造型，再也不會被痘痘破壞好心情。

＃CLIO 防沾染柔焦氣墊粉餅－璀璨萌貓版，售價1200元

補妝當然也要甜美滿分，南韓彩妝品牌CLIO推出全新的氣墊粉餅，僅在康是美上市獨家限定的璀璨萌貓版，薄荷綠色的愛心粉盒，打開有貓貓數錢的超CHILL態度，真的超級療癒，同時又有很強的遮瑕力以及控油度，最適合台灣天氣使用的單品，一整天維持完美妝容。

＃SALTRAIN X plain-me 牙膏牙刷雙件組

把Y2K風格帶進生活，韓系最潮流的牙膏品牌SALTRAIN這次攜手plain-me，推出牙膏與牙刷旅行的組合，不僅擁有繽紛的色彩，連收納袋都超級帥氣，運用南韓新安地區所產的極珍稀1%頂級低鈉灰鹽，加入牙膏裡面，天然安心有效成分、刷完擁有舒適清新感受。