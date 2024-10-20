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《因為不想吃虧》申敏兒凍齡保養技巧！豌豆減肥餐、獨門洗臉法要筆記

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文／美人圈

申敏兒與金永大搭檔演假夫妻的《因為不想吃虧》開播後好評滿滿，並且出道20多年的申敏兒在螢光幕前依舊美艷動人，也讓人不經好奇她究竟是如何保養的？以下就為大家特搜5個申敏兒凍齡保養技巧，從清潔、毛孔管理、瘦身一次解析，跟著女神的保養方法走，你也能成為男神收割機！

申敏兒凍齡少女肌保養技巧

1：紗布洗臉法

申敏兒在1998年以雜誌模特出道進入演藝圈，當年幫服飾品牌代言時，更造就了一系列傳奇美照，因此讓她有了「牛仔褲女神」的稱號，到了2024年拍攝無數戲劇作品，申敏兒的美貌依舊不打烊，甚至還有點回春逆齡的感覺，一切最大的關鍵就在於溫和清潔。

▲申敏兒 。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒凍齡保養技巧。（圖／IG@ament_official、mimint.co.k

申敏兒曾向韓媒分享獨門「紗布洗臉法」！以洗面乳搓出豐盈泡沫後，開始搓揉帶走髒汙，最後再拿出嬰兒紗布輕輕擦拭臉部多餘水分，這個方法最特別地方在於，使用柔軟的嬰兒紗布巾，可以溫和代謝角質與避免過度摩擦肌膚，進而維持光滑細緻少女肌，減少細紋生成。

▲申敏兒 。（圖／翻攝自IG）

▲申敏兒曾分享獨門「紗布洗臉法」。（圖／머니투데이

2：注重保濕與維他命C保養

另外，加強保濕&補充維他命C也是申敏兒的保養重點，即使工作再繁忙，也會叮嚀自己一天要喝滿2000cc水分，並大量攝取含維他命C的水果，例如奇異果、檸檬、柳橙，尤其吃水果的時候，最好要徹底清洗乾淨，連皮一起吃，豐富的膳食纖維以及抗氧化營養素都是歐妮維持凍齡水光肌的秘訣。

3：冷敷降溫縮毛孔

溫度每上升1度C，皮脂分泌量就會增加10%，因此只要夏天來臨前，申敏兒也會著重「毛孔管理」，每天起床後以沾冷水毛巾敷臉，不僅能縮毛孔，還可以有效鎮靜消腫，原來這就是女明星上鏡零死角的秘密呀！聰明的女孩們一定要趕快筆記！

4：豌豆減肥食譜

申敏兒曾經在自己IG公開減肥食譜，還附圖寫上「黃瓜與豌豆的組合，對仙女來說是可以的~」意外曝光了女神的減肥食譜，當中的豌豆含有豐富的鉀，可協助排出體內多餘的水分，進而達到減重效果，很適合與口感清脆的黃瓜（胡瓜）搭配，加上米飯或涼粉當作代餐，在斷食日這樣吃不僅有飽足感，還能攝取維生素E、蛋白質與膳食纖維。

5：盡量晚上6：00前吃晚餐

申敏兒拍攝電影《詭憶》期間，飾演一位跳水選手，不但要全素顏上陣，還要穿著連身泳裝，對於女明星的顏值與身材都是一大挑戰，但女神真的很有一套啊！除了上述的方法之外，在拍戲期間也會盡量提早吃晚餐，抓在晚上6：00前吃完飯菜，這樣就能確保12：00前睡覺時，肚子是已經空腹狀態且完全消化，如此一來才不會形成內臟脂肪，讓體重突然暴增。 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 因為不想吃虧, 申敏兒, 保養

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