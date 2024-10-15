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蔡依林愛威士忌配鼎泰豐炒飯！赴酒廠被蘇格蘭男人吸引：沉穩氣質吸引我

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記者林明瑋／台北報導

忙完巡迴演唱會又忙度假的蔡依林（Jolin）今（10/15）出席百富威士忌活動，為台灣限定、全新的13年蜜絲佳雪莉桶站台，她透露喜歡喝「純的」，並推薦搭配鼎泰豐的炒飯及紅油抄手，美食美酒相得益彰。先前赴蘇格蘭百富酒廠，感受到當地的自然氣息，也見識匠人們對於製作酒桶等專業工作的專心一意，她說：「我對蘇格蘭男人印象非常好，他們沉穩的氣質蠻吸引我的。」

▲蔡依林百富威士忌。（圖／品牌提供、翻攝蔡依林IG）

▲蔡依林為百富威士忌站台。（圖／品牌提供）

百富推出台灣獨享的全新13年蜜絲佳雪莉桶威士忌，是首席調酒師Kelsey McKechnie第一次為單一市場量身打造的酒款，挑選在酒窖陳年13年的Oloroso雪莉桶威士忌，再以陳年過甜美麝香葡萄的珍稀Moscatel雪莉桶過桶熟成，蔡依林說：「真的有蜂蜜跟果香，好像還有一點點陳皮的感覺，會停留在嘴巴裡。」但她也自招對於威士忌的風味不靈敏，「我一直都聞得很鈍，聞不太出來差別，不過百富對我很好，每次都幫我上課，教我怎麼品嚐威士忌」。

▲蔡依林百富威士忌。（圖／品牌提供、翻攝蔡依林IG）

▲蔡依林百富威士忌。（圖／品牌提供、翻攝蔡依林IG）

▲日前蔡依林赴蘇格蘭，參觀百富威士忌酒廠。（圖／翻攝jolin_cai IG）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

前往蘇格蘭百富酒廠是難得的體驗，蔡依林分享：「我非常非常喜歡蘇格蘭，那個地方很像仙境，一望無際，空氣、水，非常非常的好。」她形容每天早上起來看到的景色都像是「螢幕保護程式」，讓心情非常放鬆，她也與「桶匠」一同工作，體驗如何搬動沉重的木桶，桶匠必須修復並重建木桶，以塑造出威士忌的風格，是一門高深的技藝，她說：「他們都非常和藹可親，也非常有耐心的教你。我在他們身上看到了熱情，很多人做了20、30年，最長的甚至60多年，體態還是非常好。」

蔡依林自曝喜歡烈酒，威士忌喝純的、不加冰塊，笑稱酒量變差，「酒量退步了，但現在會挑酒，喝得蠻開心的」。在台灣常以威士忌與餐食搭配，百富品牌大使Charlie Metcalfe推薦偏甜的食物，例如糖醋肉，結合13年蜜絲佳雪莉桶威士忌很完美，蔡依林則喜歡鼎泰豐配威士忌，「我最常吃的是像鼎泰豐的炒飯、紅油抄手」。

▲蔡依林百富威士忌。（圖／品牌提供、翻攝蔡依林IG）

▲蔡依林百富威士忌。（圖／品牌提供、翻攝蔡依林IG）

▲蔡依林百富威士忌。（圖／品牌提供、翻攝蔡依林IG）

▲百富13年蜜絲佳雪莉桶單一麥芽威士忌，適合單飲也適合搭餐。

【更多威士忌】

麥卡倫太陽橡木 Vibrant Oak 200周年限定酒

麥卡倫為慶祝200周年，與太陽馬戲團合作，推出永續系列The Harmony Collection第四款「太陽橡木 Vibrant Oak」200周年限定酒，由麥卡倫釀酒師團隊挑選初次美國白橡木雪莉桶進行熟成，呈現秋末落葉般的自然酒色，散發出經典美國橡木溫暖香草與清新檸檬皮香氣，口感柔滑甜美，並具有細膩且悠長的香草尾韻。

▲蔡依林百富威士忌。（圖／品牌提供、翻攝蔡依林IG）

▲蔡依林百富威士忌。（圖／品牌提供、翻攝蔡依林IG）

慕赫L’ÉVOLUTION演進系列

由新任創意總監菲利浦史塔克（Philippe Starck）操刀設計的全新「慕赫L’ÉVOLUTION演進系列」，由大麥蒸餾酒「Begin新生」、單一麥芽蘇格蘭威士忌「Become成就」及「Beyond超越」3款酒組成，獨特的瓶身外殼以3D列印打造，象徵大腦中的「腦迴」，展現酒液的潛意識，成為視覺、嗅覺、味覺的絕佳饗宴。

▲蔡依林百富威士忌。（圖／品牌提供、翻攝蔡依林IG）

▲蔡依林百富威士忌。（圖／品牌提供、翻攝蔡依林IG）

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關鍵字：

蔡依林, 百富, 威士忌, 蘇格蘭

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