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直覺選一個時鐘！日網神準「指針心測」分析下一段戀愛如何萌芽

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記者鮑璿安／綜合報導

身邊存在著各種人際關係，而一段愛情的起點是從何開始？若是不明白身邊人的真實心意，不妨參考日網「Googirl」的話題心理測驗，看看時鐘指針，檢視你下一段戀愛會如何發生！

Q：你最喜歡時鐘指針落在哪個位置？

▲▼ 心測 。（圖／翻攝自Googirl、pexels）

▲日網「Googirl」的話題心理測驗 。（圖／翻攝自pexels）

A: 剛好12點
B：10:10
C：3點
D：6點

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

A: 剛好12點

剛好12點其實暗示著一日的交界，就像是童話故事中的灰姑娘一般，對你有好感的人已經出現了，但是你們彼此的認識並不深入，而且他的立場也處於比較尷尬的狀態，很有可能是進退兩難的局面。

B：10:10

10:10是一個非常對稱的位置，代表你為人謹慎、完美，常常成為他人仰慕的對象，但是身邊的人會因為你高冷的形象而無法下定決心跟你進一步認識，如果你也鼓起勇氣，就會讓這段關係產生化學變化。

C：3點鐘

選擇3點鐘的人，可以留意身旁從學生時代起就一直在聯絡的對象，他其實很關心你，但似乎又無法真正接近你，害怕表明心意就失去了朋友關係。

D：6點鐘

6點鐘其實是將整體分成兩半，代表一對一平衡的關係，如果你選擇這個時間，很可能代表過去有接觸的人開始重新萌芽，當初因時機不對無法深入，現在選擇再次重逢向你表達愛意。

關鍵字：

心理測驗, 愛情, 戀愛運勢, 時鐘指針, 人際關係

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