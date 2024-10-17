2024年最美的限量聖誕彩妝來了！蜜粉鑲嵌午夜藍水鑽太奢華

記者李薇／台北報導

聖誕節尚未到來，但已經有不少聖誕彩妝已經陸續登場，即使還沒要過節，華麗的限定包裝也讓人好心動，天天使用絕對好心情爆表，趁著周年慶檔期拿下更有機會省下荷包，快來立刻鎖定適合自用以及送禮的好物。

＃嬌蘭 幻彩流星蜜粉球－Shourouk Rhaiem聖誕聯名系列，售價2,970元

2024年以璀璨蜂芒為主題，嬌蘭攜手法國藝術家Shourouk Rhaie利用繽紛閃耀的水鑽，打造出極致奢華耀眼的經典單品，超強錯視立體設計（trompe-l’oeil）躍上紅寶之吻高訂唇膏、四色眼影盤和幻彩流星蜜粉，讓化妝也立刻充滿貴婦高級感，其中，嬌蘭非常經典又具標誌性的幻彩流星蜜粉，運用高奢感的午夜藍搭配彩色水鑽，在光線照射下散發不同的光芒，簡直就是絕美的藝術品。

＃迪奧 經典五色眼影－金燦凡爾賽，售價2,850元

迪奧具有代表性的五色眼影盤，隨著每季趨勢都會有不同的設計與配色，今年聖誕節，義大利當代藝術家Pietro Ruffo以凡爾賽宮舞會為靈感，描繪出華麗閃耀的宮廷圖騰，立體浮雕在眼影盤之中，美到讓人捨不得用，連包裝都首度從深邃藍變成金色包裝，更由全球彩妝創意形象總監Peter Philips精心設計5個色選，質地細膩又好搭配，從視覺、妝感都可以感受到滿滿歡愉氛圍。

＃LAURA MERCIER 2024聖誕限量煥顏透明蜜粉Rose禮盒，售價1,780元

LAURA MERCIER的蜜粉系列向來以細膩服貼出名，針對聖誕節慶的到來，再度推出煥顏透明蜜粉Rose版本，比起常態款更多了蜜桃玫瑰細粉，尤其是對於亞洲女性肌膚容易蠟黃暗沉，可以提供提亮又具有透明感的妝容效果，搭配超膨柔天鵝絨粉撲，上妝簡直充滿粉紅泡泡。