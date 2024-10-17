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任天堂快閃店搶先逛！限量「瑪利歐蘑菇」、擬真「薩爾達大師之劍」必買

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▲▼日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱 。（圖／記者李毓康攝）

▲「Nintendo Pop-up Store in Taipei」在新光三越信義新天地A9館開幕，眾多商品目不暇給。（圖／記者李毓康攝）

記者林明瑋／台北報導

任天堂在新光三越信義新天地A9館開設的官方快閃店「Nintendo Pop-up Store in Taipei」今天（10/17）開幕，清晨6點便有粉絲排隊，眾多日本限定商品在店內可買到，材質柔軟療癒的《超級瑪利歐》蘑菇抱枕限量200個，受矚目的還有擬真尺寸的《薩爾達傳說》大師之劍，以及《動物森友會》、《斯普拉頓》、《皮克敏》等周邊，無論喜歡哪款遊戲、哪個角色，都能買到喜愛的商品。

▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）

▲《超級瑪利歐》蘑菇抱枕，限量200個，各2,215元。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱，《薩爾達傳說》「大師之劍」。（圖／記者李毓康攝）
▲《薩爾達傳說》大師之劍，4,500元。（圖／記者李毓康攝）

期間、地點與入場方式
「Nintendo Pop-up Store in Taipei」位在新光三越信義新天地A9館的9樓，雖說是快閃店，但整層樓都是任天堂，包括遊戲試玩區及讓人失心瘋的商品區，期間為10月17日至11月10日，接下來會移師台中及台南。

每日早上9點會在A9館1樓東側電梯處發放整理券，拿到後依照整理券上的時間，回到原地集合，有工作人員指引上9樓，就可以開逛了。

▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）

▲遊戲試玩區。（圖／記者李毓康攝）

限定商品
每個人喜歡的遊戲不同，角色也各異，但日本限定商品絕對是焦點，意指原本只在日本販售，是專程為了台灣的快閃店開幕而來，由於都是限量，如果在台北賣完，後續的快閃點就不會再有了。印有Nintendo TOKYO的紅色或灰色T恤是鐵粉必備，各個角色的公仔也很值得收藏。

《超級瑪利歐》大型蘑菇抱枕觸感柔軟舒適，限量200個，有紅、綠兩色，可以一起帶回家，《薩爾達傳說》大師之劍是真劍尺寸，要價4500元但仍很吸引玩家們。此外，店內部分商品有購買數量限制，如果想多買幾個，記得注意標示。

▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）

▲印有任天堂標誌的T恤，1,635元。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）
▲瑪利歐公仔，2,120元。（圖／記者李毓康攝）

▲任天堂快閃店。（圖／記者林明瑋攝）
▲《動物森友會》餐盤，520元（左）、555元（右）。（圖／記者林明瑋攝）

▲任天堂快閃店。（圖／記者林明瑋攝）
▲《動物森友會》玩偶。（圖／記者林明瑋攝）

▲▼日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱 。（圖／記者李毓康攝）
▲皮克敏小花瓶，插上花超可愛。（圖／記者李毓康攝）

▲任天堂快閃店。（圖／記者林明瑋攝）
▲《皮克敏》布手套，490元。（圖／記者林明瑋攝）

角色與品項
快閃店內囊括《超級瑪利歐》、《動物森友會》、《薩爾達傳說》、《皮克敏》、《斯普拉頓》商品，還有部分《星之卡比》，公仔與絨毛娃娃是最直觀的品項，陳列架上擺得滿滿，喜歡哪個角色就讓它陪你回家。

各種吊飾頗能迎合近日在包包上掛很多東西的風潮，各式文具算是基本款，可愛的筆、上班上學都需要的便條紙等都買得到，《動物森友會》出了許多家用品，小鍋子、餐盤、儲物罐、環保餐具等一應俱全，《斯普拉頓》的洗衣袋模樣逗趣不容錯過，可能會因此愛上洗衣服了。

▲▼日本任天堂POP-UP STORE媒體開箱 。（圖／記者李毓康攝）

▲各種顏色的小型耀西娃娃各550元，耀西蛋抱枕各1,145元。（圖／記者李毓康攝）

▲任天堂快閃店。（圖／記者林明瑋攝）

▲任天堂快閃店。（圖／記者林明瑋攝）
▲陳列架上滿滿的玩偶。（圖／記者林明瑋攝）

▲任天堂快閃店。（圖／記者林明瑋攝）
▲《斯普拉頓》洗衣袋，885元（左起）、820元、750元。（圖／記者林明瑋攝）

▲任天堂快閃店。（圖／記者林明瑋攝）
▲各式《斯普拉頓》文具。（圖／記者林明瑋攝）

【更多快閃空間】

CASETiFY
即日起至10月20日，CASETiFY在台北信義香堤大道廣場南段打造了風格實驗室，有多種有趣的體驗活動，包括拍照打卡兌換限量扭蛋，或是透過「風格探測儀」尋找合適風格的手機殼設計，在台北信義新光 A11 門市消費滿3500元，便能獲得吊飾體驗券，讓手機殼不只是保護套，還能展現自我風格。

關鍵字：

任天堂, Nintendo, 超級瑪利歐, 薩爾達傳說, 動物森友會, 斯普拉頓, 皮克敏

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