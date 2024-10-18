新光三越信義新天地周年慶業績超旺！洗碗機單日賣出逾百台　小黑瓶、小棕瓶特惠組狂銷

▲新光三越信義新天地周年慶首日，舞獅熱鬧助陣。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

時尚中心／台北報導

新光三越信義新天地周年慶10月17日開跑，首日一早就有近400人排隊，開門後湧入搶購，美妝仍是重點，家用品的氣勢也不遑多讓，洗碗機、洗衣機單日賣破100台，近日韓綜《黑白大廚》掀起了風潮，意外帶動鍋具銷量，新光三越表示，信義新天地周年慶業績預計將達63億元，來客數超過400萬人次，比去年成長1成，加上新開幕的任天堂快閃店話題十足，讓周年慶熱度更升高。

▲新光三越信義新天地周年慶開跑，一開店便湧進大量人潮。

滿千送百、銀行加碼禮、滿額贈、卡友禮等層層優惠，總讓人對周年慶興致滿滿，缺了什麼，或是想買的東西遲遲未下手，趁此時購入最划算，尤其加入會員，能賺到不少點數，新光三越信義新天地周年慶，首14日（10 /17至10／30）化妝品單筆滿2千元送2千點，單館累計滿5千元送5千點，精品、法雅客、[i]Store、SAMSUNG智慧館、DJI大疆創新等，則是滿萬元送5千點，搭配銀行的加碼禮，最高回饋甚至能達13％，還沒做功課的趕緊開始研究，買在刀口上。

▲新光三越總經理吳昕陽（中）為周年慶造勢。

無論男女老少都能被滿足是周年慶的另一個好處，除了爽買，還能吃喝玩樂一網打盡，一早的排隊人潮便是各自達成目的，限量200串了日本麝香葡萄買一送一，開店半小時即被搶購一空，會員獨享的百元購買美食套餐，也在開店1小時全數售完，新光三越在周年慶期間準備了超過100場的活動，讓周年慶好玩又有趣，首日中信啦啦隊的演出讓許多人早早卡位，與超人氣的短今等成員一起嗨翻天，原子少年U:NUS的魅力也超狂，甚至有粉絲從台中北上，清晨5點多即到場，支持偶像之後順便購物、吃美食，一舉好幾得。

▲中信啦啦隊熱舞表演，讓不少粉絲早早到場卡位。

在1千個專櫃中有430個獨家品牌，是新光三越信義新天地引以為傲的重點之一，吸引更多不同族群的消費者，Pokémon Center TAIPEI寶可夢中心從沒退燒，剛開幕的Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI任天堂快閃店引發排隊潮，讓玩家們人手好幾袋，女孩們則擠爆韓系品牌，首度登台的STAND OIL落腳A11開設快閃店，無論包包或鞋款都設計簡約俐落十分好搭配，Carlyn雲朵包有著可愛且辨識度極高的外型，又輕又好裝，擁有一個絕對不夠。



▲STAND OIL Chubby bag全台首賣，原價4,400元、特價3,959元。 （圖／公關照）

講到周年慶絕不能錯過美妝，頂級保養專區、網羅各式精品彩妝，讓新光三越信義新天地擁有美妝殿堂的地位，蘭蔻「新小黑瓶入門組」低至63折，限量150組在開店半小時便完售，比往年更強勁，雅詩蘭黛的大熱門「小棕修護超級組」，開店半小時便熱銷超過250組，接下來還有SK-II「青春露面膜超值組」、Kiehl’s全能精華「小紅瓶超級發燒組」等眾多超級優惠組合蓄勢待發，千萬別錯過。

▲SK-II青春露面膜超值組：SK-II青春露230ml+ SK-II青春敷面膜x5片+ SK-II亮采化妝水30ml，原價10,025元、特價6,210元（skm pay加贈1500點skm points）。（圖／公關照）

▲全台獨家SHIRO「周年慶精緻保養套組柚子補水精華噴霧120ml+昆布精華液60ml+白茶香水10ml+和紅茶擴香180ml+ 酒粕米糠面膜(3入)+銀色禮物提袋M」，原價5,360元、特價3,860元。（圖／公關照）

隨著小宅購屋潮而來的是家用品大賣，洗脫烘三機一體是趨勢，不用擔心天氣潮濕，洗碗機大大解決了水槽裡堆滿碗盤的難題，這些家電單日都賣破百台，電子衣櫥也逐漸掀起熱潮，清潔殺菌後的衣服穿起來更安心，周年慶價格下殺不少，很值得入手。

▲BOSCH 8系列獨立式沸石洗碗機SMS8ZC100X，原價85,000元、特價69,000元，贈Staub馬卡龍餐碗6件組。（圖／公關照）