藍莓、黑巧克力都在內！5款「紓壓食物」幫你減輕焦慮

▲黑巧克力可以促進腦內啡的分泌。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大且每天時間好像都不夠用，大多數的人都處於高壓狀態，焦慮更是難以避免，除了適當放鬆外，補充對的食物也有助於紓壓、抗焦慮，像是黑巧克力、藍莓都在名單中。

#深綠色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）

深綠色蔬菜富含鎂，這種礦物質能幫助穩定神經系統，減少焦慮感，並有助於放鬆肌肉。缺乏鎂可能會增加壓力和焦躁的感覺。

#杏仁

杏仁中含有豐富的維生素B和鋅，這些營養素對於保持情緒穩定和減少壓力反應很重要。維生素E也是杏仁中的抗氧化劑，可以對抗自由基對身體造成的損害，從而幫助身體應對壓力。

#黑巧克力

黑巧克力可以促進腦內啡的分泌，有助於提升心情，減少壓力荷爾蒙（如皮質醇）的水平。此外，黑巧克力還含有抗氧化劑，有助於保護大腦免受壓力帶來的氧化損害。

#藍莓

藍莓富含抗氧化劑和維生素C，這些成分有助於保護細胞免受壓力引起的損傷。它們也可以促進大腦中多巴胺的產生，幫助改善情緒和紓解壓力。

#綠茶

綠茶含有氨基酸L-茶胺酸，這種成分具有鎮靜效果，有助於減少焦慮感並促進放鬆。此外，綠茶中的抗氧化劑可以對抗壓力帶來的自由基損害，提升整體健康狀況。