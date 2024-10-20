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女生容易造成男生反感的8種舉動　在曖昧期最好多注意

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▲▼情侶,牽手,兩性,愛情。（示意圖／取自pexels）

▲有一些小動作在男生眼中很高機會是地雷，戀情有點端倪時請避開。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

男女相處時，很多人會想透過一些小動作來拉近彼此距離，但有些舉動可能會讓男生覺得不太自在，甚至反感。以下幾點是女生常見的行為，或許看似可愛，但男生其實不是那麼欣賞。

用娃娃音說話
有些女生以為用嬌嗲的聲音能增添魅力，但對大部分男生來說，娃娃音往往讓他們覺得不自然。男生通常希望女生表現出自然的聲音，過於做作的娃娃音反而讓他們感覺不真實，無法展現出真誠的互動，反而會降低對話的舒適度。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫xframe）

拿走男生的東西
女生有時會覺得拿走男生的某件物品是一種俏皮，但其實這類行為，需要建立在雙方已經很熟悉的基礎上，如果對方還不太認識你，這種舉動會讓男生感到突兀，甚至覺得你侵犯了他的私人空間。

過度裝笨
假裝不會做簡單的事情，希望男生來幫忙，他們多半只會感到困惑或尷尬。展現真實的自己，如果裝笨過頭，反而會讓他們覺得你不是真心相處，甚至懷疑你是不是在測試他們的耐心。

忽冷忽熱
若你想用若即若離當成手段，最好把持住力道，這種態度其實會讓男生感到困惑，甚至失去耐心。男生對於明確的訊號比較有安全感，面對女生忽冷忽熱，可能會覺得是一種捉弄，最終可能直接放棄追求。

▲▼情侶相處「5大禁忌」少碰 。（圖／Unsplash）

狂撥頭髮
撥弄頭髮有時很不錯，但動作太頻繁，男生不僅容易分心，甚至覺得你是不是有什麼問題，讓原本自然的互動變得有點尷尬。

故意讓對方吃醋
有些女生會故意在其他男生面前展露魅力，想讓自己在對方眼中更具吸引力，但這種做法通常會適得其反。嫉妒的確能引起男生的注意，但這也可能讓他覺得不被尊重，進而失去追求的興趣。沒有人喜歡在競爭中感受到壓力，可能會讓男生選擇退出。

▲▼情侶相處「5大禁忌」少碰 。（圖／Unsplash）

假裝有共同興趣
女生有時會假裝自己對男生的興趣很了解，想藉此打入話題，但如果不小心說錯，反而會讓場面更尷尬。男生其實不介意女生對某些興趣不熟悉，誠實比假裝懂更有吸引力。如果女生試圖強行融入，反而會讓男生感到對話不真實，甚至覺得你假會。

傳模糊的表情符號
大量的表情符號代表複雜和模糊的訊息，通常男生都難以解讀，因為他們通常偏好簡單明瞭的溝通方式，其實9成都無法真正理解女生的意思。想吸引對方最重要的是保持真實和自然，過於刻意的舉動可能無法達到預期的效果，反而讓雙方的互動變得不自在。

關鍵字：

男女相處, 地雷行為, 吸引男生, 男生厭惡, 真實相處

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