不暗黑也別當小白兔　理解5件事職場更順利

▲職場有些事情要看開，別傻當小白兔。（圖／Unsplash、Pexels、xframe）

記者蔡惠如／綜合報導

職場上要走得順利，不僅是工作能力的重要，還有許多小細節和心態需要調整。以下幾個觀念能讓你更輕鬆地應對工作中的挑戰，幫助你在職場中走得更遠。

別從主管的誇獎 找成就感

主管稱讚加班或表現，感覺自己努力被肯定了，別迷失記得走回來，其實主管的稱讚或批評，目的都是讓你更賣力工作。稱讚你是希望你有動力做得更多；批評你是希望你怕了而改善表現。把這些話當作動力可以，但別把它們當作一切的衡量標準，成就感應該來自於自己能力的提升，而不是別人口中的幾句話。

小失誤別放在心上

工作難免有犯錯或丟臉的時候，但別把這些小事放大。別人可能比你想得少得多，與其反覆道歉，不如自然一點，讓事情過去就好。越不在意，別人也就越快忘記，輕鬆看待，事情會過得更快。

不必急著展現其他技能

表現出你擅長某項額外的技能，往往帶來的不是升職加薪，而是更多相同的工作，這就是大部分人的際遇。你以為展現才華會得到更多的認可，但主管可能只會覺得你能「物盡其用」。職場中的才華應該是有價值的，確定能得到相應回報的情況下，斟酌地展現自己的能力。

同事之間的關係 別太投入

一起工作的夥伴不一定是朋友，交朋友不是你來工作的目的，如果感到孤單也不用太在意，畢竟大家都是為了薪水才聚在一起。職場上的人際關係不需要太過深入，保持適當的距離，反而少了很多麻煩。

別理會別人的閒話

背後說你壞話的人，多半是不如你的人。只要不影響你的工作表現或老闆的看法，就不必在意。專注做好自己的事，讓他們的言論成為耳邊風就好。別浪費時間在小道消息上，只要你站穩自己的立場，這些閒話根本無法動搖你。