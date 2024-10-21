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IKEA超美香檳杯只要約150元台幣　FRÖJDA系列點綴華麗秋冬　

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▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

▲IKEA推出FRÖJDA系列秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

從萬聖節開始，準備好迎接一系列的秋冬歡慶與假期了嗎？IKEA近期在全球推出最新FRÖJDA系列，以瑞典冬季的節日氛圍為靈感，為家中帶來清爽的白色與閃亮的銀色元素。此系列特色結合簡約現代的設計和溫馨的節日情感，無論是用於家庭聚會還是日常裝飾，都能迅速為家居注入一股歡快的節慶氣息。

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

FRÖJDA系列的一大亮點是它的多樣化產品，涵蓋餐具、玻璃器皿、燈飾及家居裝飾品等。這些產品的設計風格清新又充滿質感，尤其是使用金屬質感的不鏽鋼材質和透明的玻璃，讓每一個餐桌或居室角落都能散發出高雅的節日氣息。這些產品特別適合在歲末節日或新年期間使用，無論是用來擺放派對晚餐還是作為家中的點綴，都能提升整體氛圍。

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

FRÖJDA系列中的餐具套裝不僅實用，還能為節日餐桌增添一抹亮眼的金屬光澤。而系列中的玻璃香檳杯和紅酒杯，則以其簡約而不失精緻的設計為宴會增色，一組4個售價19.99美金，折合台幣約637元，等同單個價格才150元左右。燈飾包括多款LED燈和吊燈，其柔和燈光能為家中營造溫暖的聚會氛圍。此外還有多款家居裝飾品，讓每一個角落都能感受到節慶的歡樂。

FRÖJDA系列於10月初於全球陸續上市，期待台灣也能引進，只要點綴幾個單品，就能讓家中節慶氛圍大加分，透過簡單卻別具風格的設計，在秋冬節日裡增添更多溫暖歡樂。

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

LE CREUSET近期呼應佳節氛圍，推出季節限定Halloween萬聖節系列，活用經典元素作為設計靈感，打造出南瓜、黑貓、精靈、糖果等造型鍋具與瓷器配件，還推出多彩大膽的五大繽紛色系選擇，點綴充滿魔幻驚喜的萬聖節。

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

外型吸睛的南瓜造型鑄鐵鍋，搭配捲曲藤蔓式設計鍋蓋頭，開蓋握取更加順手，巧妙刻劃出南瓜莖蒂，讓鍋身線條富有層次，凸顯鍋具整體立體感；加碼大耳設計讓移動拿取更輕鬆穩固。同時推出全新南瓜造型淺底鑄鐵鍋，面寬淺底的設計，符合拌炒或擺放多樣食材的需求。

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

而今年不只推具指標性的珊瑚橘、百搭首選的雪花白等傳統經典色，另加碼時尚優雅的海洋之花、溫暖寧靜的橄欖綠、沉穩神秘的藍色迷霧，不落俗套地端出五大色系，提供多彩繽紛的各式選擇。

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

IKEA, 節日氛圍, 家居裝飾, FRÖ, JDA系列, 秋冬歡慶

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