RICHARD MILLE聯手McLaren造腕上跑車　展現極致機械技術

▲RICHARD MILLE推出限量500只的RM 65-01 McLaren W1自動上鍊雙秒追針計時碼錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

RICHARD MILLE與享譽全球的英國超級跑車製造商McLaren（麥拉倫）自2016年起攜手合作，每回推出的新錶總是令名錶收藏家與車迷熱血沸騰，今年迎來第四款心血結晶，發表限量500只的RM 65-01 McLaren W1自動上鍊雙秒追針計時碼錶，設計靈感源自McLaren深厚底蘊與全新W1跑車，無論是細節設計、材質選用、功能表現都展現極致機械藝術，完美呼應車款的前衛魅力與超凡性能。





▲RM 65-01 McLaren W1自動上鍊雙秒追針計時碼錶設計靈感來自McLaren全新W1跑車。

手腕上的超級跑車

McLaren W1超級跑車是品牌兩大傳奇超跑--1992年誕生的McLaren F1與2013年亮相的McLaren P1™的革新傳承者，將「1」系列車型推向嶄新境界。向來勇於挑戰極限的RICHARD MILLE也秉持相同精神，創作品牌傑作中技術最複雜的RM 65-01 McLaren W1腕錶，打造手腕上的超級跑車。





▲RICHARD MILLE以俯瞰W1跑車的視角作為腕錶設計的出發點，為RM 65-01 McLaren W1自動上鍊雙秒追針計時碼錶打造獨特的內嵌式「雙層」錶圈。

RICHARD MILLE從上方俯瞰W1跑車的視角作為腕錶設計的出發點，採用Carbon TPT®碳纖維材質打造尺寸為43.84 x 49.94 x 16.19毫米的錶殼，猶如W1跑車流線型車身環繞面盤與機芯，讓人聯想到超跑充滿力量感的車身線條、提升的腰線與「anhedral」上掀式車門；最特別的是Carbon TPT®碳纖維錶圈鑲嵌在經過精細緞面打磨與拋光處理的五級鈦合金第二層錶圈之上，透過錶圈的曲線設計可窺見下方的Carbon TPT®碳纖維中層錶殼，令人驚嘆的是錶圈上部最纖薄之處僅有0.5毫米--薄如五張便利貼，此錶圈成為品牌史上最薄之作，別具一格的內嵌式「雙層」錶圈，完美呼應跑車採用的「aero-cell」底盤設計。





▲RM 65-01 McLaren W1自動上鍊雙秒追針計時碼錶的錶殼結構複雜，錶圈上部最纖薄之處僅有0.5毫米，成為RICHARD MILLE品牌史上最薄之作。





▲製錶師悉心組裝RM 65-01 McLaren W1自動上鍊雙秒追針計時碼錶的錶殼。

強悍內在輕鬆駕馭

RM 65-01 McLaren W1腕錶鏤空鈦合金面盤源自McLaren輪框圖案，透出的機芯為精準計時至1／10秒的RMAC4自動雙秒追針計時機芯，機芯搭載垂直耦合機制與兩個6齒導柱輪，確保計時功能的精確啟動與流暢運作，此外，配備可變幾何結構擺陀，讓腕錶能靈活適應佩戴者的各種生活場景，整枚機芯有別於傳統的錶殼襯圈固定方式，而是被巧妙安置於底盤橡膠上。





▲透明錶背可欣賞RMAC4自動計時碼錶機芯。

強悍內在且能輕鬆駕馭，正是RICHARD MILLE追求前沿科技和技術的重要目標，RM 65-01 McLaren W1腕錶體現品牌精神，機芯配備了創新的「快速上鍊」裝置，藉由按壓錶殼側邊橙色Quartz TPT®石英纖維材質打造的快速上鍊按鈕，佩戴者能短時間上鍊注入長達60小時的動力儲存。





▲RM 65-01 McLaren W1自動上鍊雙秒追針計時碼錶的雙秒追針計時機芯精準到1/10秒。

另一亮點為RM 65-01 McLaren W1腕錶的五級鈦合金錶冠，設計靈感來自W1跑車傳動軸，具McLaren橙色的易握橡膠塗層，而錶冠頂部鑲有McLaren品牌的「Speedmark」標誌，其操作原理類似變速箱，錶冠具「功能選擇器」可在上鍊（W）、日期調整（D）與手動調時（H）之間自由切換。





▲RM 65-01 McLaren W1腕錶錶冠設計靈感來自W1跑車傳動軸，表面塗有McLaren橙色易握橡膠塗層，頂部點綴McLaren品牌的「Speedmark」標誌。

W1跑車元素也躍上錶帶，橡膠錶帶上的流線型紋路呼應了W1引擎蓋與地面效應擾流板上的箔片和管道的空氣動力學設計。RM 65-01 McLaren W1腕錶由裡而外都展現RICHARD MILLE與McLaren運用尖端高科技材質，對最高技術規格的執著追求，同時兼顧和諧美學與人體工學，凸顯雙方超凡工藝。