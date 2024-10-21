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Barbour經典防水油布外套、聯名款必買！姚淳耀逛全新形象店搶先示範

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記者鮑璿安 ／台北報導

Barbour 源起於 1894 年，以防風防水油布夾克(Wax Jacket) 聞名全球，為造福廣大台灣時尚迷，品牌全新形象店於誠品生活南西 2 樓登場，除了經典款式，還能看到為慶祝 130 周年所推出的紀念系列，請到男星姚淳耀搶先演繹。

▲Barbour 。（圖／品牌）

▲Barbour 品牌全新形象店於誠品生活南西 2 樓登場。（圖／品牌提供）

▲Barbour 。（圖／品牌）

▲Barbour 。（圖／品牌）

▲130 週年紀念系列。（圖／品牌）

▲Barbour 。（圖／品牌）

▲BarbourTransport 鋪棉休閒外套 。（圖／品牌提供）

Barbour由創辦人 John Barbour 在新英格蘭沿海小鎮 South Shields 販售野外活動商品而開始，之後陸續推出包括 Bedale、Beaufort、Spey 等多款受歡迎的油布外套，名人如大衛貝克漢、Alexa Chung都是品牌愛好者。此次登陸全新形象店包括 130 週年紀念系列、Heritage Select 系列，以及第 2 度 與日本設計師 Tokihito Yoshida(吉田十紀人)合作的 Barbour x TOKITO 聯名系列。首先130 週年紀念系列是專為亞洲人身形而重新調整過的輪廓，各推出油布與絎縫 2 種面料，搭配金色的配件，使用更為輕便、防水透氣的材料，並配置紀念頂扣與標章。

▲Barbour 。（圖／品牌）

▲Barbour 。（圖／品牌）

▲姚淳耀演繹Barbour x TOKITO 軍裝油布外套。（圖／品牌提供）

英倫休閒風格的Heritage Select 系列很適合台灣的氣候，較短的 A 字版油布外套使用厚度適中的 6 oz 油布，配置經典燈 心絨衣領、擋風領片，也有圓領絎縫長版外套提供挑選。Barbour x TO KITO 軍裝油布外套、Bastle連帽羊毛外套則以俐落排扣和多口袋，形塑更加休閒時髦的模樣。

▲▼ HUNDR. 。（圖／品牌提供）

▲▼ HUNDR. 。（圖／品牌提供）

▲▼ HUNDR. 。（圖／品牌提供）

同時，時尚品牌HUNDR.首間體驗店開幕，以半導體科技技術為基礎，看點之一的鋪棉外套就是運用半導體製程的「Air-coating」濺鍍技術，為纖維覆蓋上一層金屬分子鍍膜，達到輕量升溫的特性。品牌標誌性的繭形剪裁衣著，結合天然美麗諾羊毛、天絲、蠶絲等材質，提供原始穿搭感受。除了男女裝外著以外，還有以極親膚材質著稱的內著系列，包括女性的蠶絲平口內褲、莫代爾居家服套組，居家配件系列等。

關鍵字：

時尚, 台灣, Barbour, 英倫風, 130周年

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