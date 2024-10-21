細霧摩卡、砂岩粉紅超時髦！秋冬「6大流行髮色」一次看

▲2024秋冬6大流行髮色參考。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

秋冬腳步已經接近，還不知道要換什麼髮色嗎？AVEDA品牌資深染髮講師 Meggy 分享 : 「2024秋冬髮色趨勢強調髮質與光澤表現，要懂得從細節提升精緻度。解構式的區塊染能呈現大膽展現自我風格，融合不同密度與色彩的細挑染也是好選擇。」盤點以下6大流行髮色，哪一款是你的心頭好呢？

#細霧摩卡

細霧摩卡不同於一般偏暖或偏冷的棕色調，這是一款融合了不同深淺冷暖色調的中性色。搭配細膩且客製化的挑染手法，遠看能展現柔和的霧感光澤，近看則能發現細緻的色彩層次。此外，多維度的中性色特質也讓細霧摩卡具備高度變化性，不論是搭配溫柔的奶油色、酷酷的珍珠銀都能延伸出不同造型氣質。

#宇宙青藍

青藍介於藍色與綠色之間，亮麗色塊在深色髮上形成鮮明對比，宛如絢麗的宇宙射線劃過太空一般醒目。髮型設計搭配「削尾鮑伯短髮」，透過削刀細緻處理過的髮梢能展現柔軟隨興的紋理，讓氣質在柔和線條中脫穎而出。

#砂岩粉紅

砂岩粉紅結合了溫暖的米金色與淡粉紅，在平和氛圍中帶入一抹大地氣息。十分適合搭配復古精靈短髮，輕盈髮色搭配著羽毛般細緻的剪裁層次，展現舒適自信的不敗風格。

#珊瑚粉橘

珊瑚粉橘兼具了玫瑰粉的甜美及珊瑚橘的溫暖親和，同時為臉龐增添粉嫩氣息。彷彿將夏天的暖陽帶入秋冬，讓人散發活潑且正面的力量。

#漆光緋紅

漆光緋紅是今年時裝伸展台上最受矚目的趨勢色彩，除了時髦的全紅，漆光緋紅也適合挑染在深棕色、紫紅色等經典髮色上，為秋冬造型創造精巧的視覺焦點。

#夜幕靛藍

夜幕靛藍調和了超現實的紫色調與藍色調，描繪出夜幕的神秘之美。迷幻色彩能利用編織染技巧融入亞洲人的深髮色中。夜幕靛藍也能搭配挑染淺一階的紫羅蘭、鈷藍，精細地勾勒出秀髮曲線，讓髮型輪廓更立體。