宇宙人演繹CITIZEN「宇宙幻彩」 錶現多變光彩魅力向地球致敬

▲宇宙人任CITIZEN品牌之友，演繹「宇宙幻彩」錶現多變魅力。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

CITIZEN宇宙幻彩限定腕錶新品上市，金曲樂團宇宙人趁著20週年巡演之餘，現身擔任品牌之友，3個大男孩搶先戴上系列錶款，多了一份自信沉穩，時尚態度滿點，各自展現獨特魅力。

▲金曲樂團宇宙人擔任CITIZEN品牌好友 。（圖／CITIZEN提供）

主唱小玉手戴光動能GPS衛星對時腕錶CC4057-60E，到世界各地都能輕鬆調整時區，方便樂團出國巡演時精準掌控時間。錶款設計上，則透過特殊鍍膜技術讓藍寶石玻璃錶圈呈現藍紫色漸層光彩，「在光影不同的角度下，會有不同樣貌，就像它想要表達宇宙魔幻多變的感覺」，讓他直呼很特別。

▲光動能GPS衛星對時腕錶CC4057-60E ，特殊鍍膜技術使藍寶石玻璃錶圈呈現多重漸變光彩。（圖／記者謝盛帆攝）

吉他手阿奎配戴的是光動能電波時計腕錶AT8286-65E，他大讚整體設計「低調的帥」，遠看是經典造型，近看可以欣賞錶盤中央藍藍綠綠、如地質般美麗的結構色彩，而且採用超級鈦材質戴起來輕盈舒適，面盤則是100%可回收材質，還能為地球盡一份心力。

▲光動能電波時計腕錶AT8286-65E ，透明小錶盤更顯地球礦物結晶層次感之美。（圖／記者謝盛帆攝）

貝斯手方Q則戴上具有Outdoor探險氣息的光動能電波時計飛行腕錶BY3005-56E，以白色時標及飛行滑尺點綴錶盤，不僅顯眼更強化功能性，而6點鐘的北半球圓盤可以迅速了解北半球各城市的大致時間相當實用。「我好像停不下來，手會忍不住一直摸它！」他笑道。

▲光動能電波時計飛行腕錶BY3005-56E，以顯眼的白色指針、時標還有飛行滑尺強調其身為飛行腕錶的DNA功能性並與結構色錶盤相輔相成展現豐富視覺。（圖／記者謝盛帆攝）

宇宙人演繹「宇宙幻彩」風格形象相呼應，他們堅持夢想、不斷突破創新，經過時間的醞釀與堆疊，持續創作出好音樂，也與CITIZEN不停向前展望，追求更高的目標一致。

小玉認為，「CITIZEN堅持一件事情100年，是很厲害的事情，像我們做音樂也是一直在堅持。」方Q對此也深感佩服，「因為自己走過這麼久，我們的團已經20年了，就更能夠體會到這件事情不太容易！CITIZEN的100年真的非常值得敬佩，然後它又一直進化，有今天的限量系列。」

CITIZEN企劃部Grace則表示，今年CITIZEN邁入製錶100週年、而成軍20週年的宇宙人是擁有超人氣及獲得金曲獎肯定的實力派樂團，宇宙人以其風格多變、魅力多樣的形象擁有許多支持的粉絲，今年成軍20週年的相關活動上展現對過去的回顧與未來的期待，就如同CITIZEN經時間淬鍊而生的多樣化風貌。

▲宇宙人演繹CITIZEN「宇宙幻彩」 風格形象相呼應，開幕儀式象徵商品使用100%可回收材質展現愛護地球的心意。（圖／CITIZEN提供）

記者會上「宇宙幻彩」6款限定腕錶也同步亮相。CITIZEN取材自大自然，以地層與礦物為設計發想，結合FUJIFILM結構色墨水技術，運用多層次美學與可回收材質，向地球致敬。

▲CITIZEN「宇宙幻彩」6款限定腕錶同步亮相。（圖／CITIZEN提供）

其中，光動能GPS衛星對時腕錶CC4057-60E，以從黑暗中窺見光彩為設計發想，黑色調的超級鈦錶殼、錶帶及小錶盤營造置身於黑暗中的情境，搭配上透出絢爛光彩的結構色錶盤，與環繞於錶盤外、散發藍紫色漸層光輝的藍寶石玻璃錶圈，展現美麗而夢幻的地下風貌。

▲CITIZEN以FUJIFILM結構色墨水技術創造出絢爛光彩，每個角度都能鑑賞出不同品味。（圖／CITIZEN提供）

同樣深受消費者喜愛的光動能電波時計腕錶AT8286-65E，則透過錶盤中的小錶盤和層疊設計，營造出不同的視覺氛圍。於12點和6點鐘方向的小錶盤，保留了部分透明材質，使結構色錶盤的獨特光彩有如溢出錶盤外，營造生命氣息流淌於時間中的意象。

▲宇宙幻彩限定款錶盤全面採用100%可回收材質，展現CITIZEN對於環境保護的不遺餘力。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN更加碼推出Series 8系列880高抗磁機械腕錶幻藍限定款，以從太空艙中窺探地球的場景為靈感，透過漸層藍蝶貝錶盤色調，展現地球的幻藍光彩。

在錶款工藝上承襲Series 8系列DNA—俐落大方、多層次的極簡美學，以四組件組成之錶殼，亮面與髮絲紋以及與雙色調錶圈，展現視覺上的豐富立體感。機能性上，搭載Cal.9054機芯，具有GMT兩地時間顯示與JIS 2型抗磁功能，可透視藍寶石玻璃鏡面背底蓋一窺機芯的運作之美。

▲Series 8 系列880高抗磁機械腕錶幻藍限定款NB6036-52N，藍色蝶貝面盤體現從太空艙窺探地球的幻藍光景。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN製錶百年來，持續開拓技術領域，探索腕錶新的可能性。「更好」的開始，就是「現在」，搭上周年慶優惠列車，歲末送禮提前部署，犒賞自己或討好親友，質感、實用一手掌握正是時候。