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Jisoo「紐約美照」曝光新身分！穿美式休閒品牌同款粉絲買得到

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記者鮑璿安／台北報導

BLACKPINK成員Jisoo又有新身分了！繼她出席TOMMY HILFIGER大秀後，確定成為品牌2024年秋季系列代言人，在全新的形象廣告中，Jisoo乘坐雙層巴士穿越紐約各個標誌性景點，完美臉蛋讓粉絲好心動。

Jisoo在今年9月參加了TOMMY HILFIGER 2025春季時裝秀，成為紐約時裝周的一大話題，全新的形象照合作終於曝光，在她遊歷紐約的旅程中，Jisoo身穿新季品牌經典單品，以駝色羊毛外套搭配條紋開襟毛衣，身穿簡單基礎的牛仔裙單品，流露強烈的美式風格。

▲▼jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼jisoo 。（圖／品牌提供）

▲▼jisoo 。（圖／品牌提供）

▲Jisoo確定成為TOMMY HILFIGER 2024年秋季系列代言人。（圖／品牌提供）

Jisoo則表示：「與TOMMY HILFIGER合作一直是我的夢想，同時能和這座城市的指標性人物Tommy Hilfiger先生本人一起遊覽紐約讓我感到十分榮幸。TOMMY最新的秋季系列將女性特質與現代元素完美融為一體，和我的個性有深刻的共鳴。」而Jisoo演繹的2024秋季系列已在全台TOMMY HILFIGER專櫃、tw.tommy.com上市，粉絲也能夠一同入手。

▲▼維密 。（圖／路透）

▲Lisa登上全新維密大秀演唱，她換上搖滾巨星般的金屬科技感胸衣、蕾絲內衣裝 。（圖／路透）

而成員Lisa更在近日登上全新的維密大秀，登台演唱單曲〈Rock Star〉、〈Moonlit Floor〉，她換上搖滾巨星般的金屬科技感胸衣，露出纖細腰身，搭配上扣環元素短褲，散發出光芒四射的舞台效果，隨著她的勁歌熱舞之間為維密助陣。緊接著也換上了黑色薄紗蕾絲裙裝，展現截然不同的性感氛圍。

關鍵字：

TOMMYHILFIGER, Jisoo, BLACKPINK, 代言人, 形象廣告

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