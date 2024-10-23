《不夠善良的我們》別把自己搞得像陌生人　找到想要的生活模樣

文／人物誌

「因為善良，才看得見不善良的地方。」《不夠善良的我們》道盡了大人們無奈心境的諸多人生課題，不只探討了愛的本質，也讓人開始反思「善良」的定義。

善良是一味地為他人著想嗎？這可能是過於一廂情願的想法，更是一再折磨自己的痛苦牢籠。有人說善良是一種選擇，既然是選擇，那就要運用得當，而不是無的放矢地耗盡它。

「我只是不喜歡甜言蜜語，不喜歡討好巴結，我只是這樣子的一個人。那為什麼從小到大，從我家，到學校，到公司，都要被討厭。被討厭真的很討厭你知不知道？」

▲《不夠善良的我們》道盡了大人們無奈心境的諸多人生課題。（圖／《不夠善良的我們》劇照，下同）

允許我們為自己著想



你也害怕「被討厭」，而強迫自己四處去討好別人嗎？《不夠善良的我們》中的Rebacca因為不想「裝乖」，就被認為是個難搞的人，但順著社會框架，適時地滿足他人的期待，也是在一點一滴地把自己的個人魅力抹煞掉，直到最後就崩壞，成了「無臉男」。

《可以善良，但你要有底線不當好人》中就有提到「好人心態」會讓我們過度犧牲自己內心的需求，而且不論事情的結果是否如預期，往往都是感到不快樂的。誰都不想當壞人，但現實社會中並不是非黑即白，還有無數等級的灰階地帶，要明白有時「小惡」能保護自己，才不會因為善良而被他人傷害。

「我的意識，讓跑道上專注看著前方的我，忍不住望向彼岸的敵人，於是我絆倒了我自己。」

別把「自己」搞得像陌生人



《不夠善良的我們》中，在愛情上有著相似品味的Rebecca和簡慶芬，明明有可以當朋友的機會，卻成為了彼此競爭的情敵。而當這場愛情戰爭落幕後，看似勝利的簡慶芬擁有了幸福的家庭，但仍羨慕Rebecca的自由自在；而工作有成的Rebecca還是渴望家庭的溫暖。

「你說人性是不是很滑稽，沒有得到的，永遠更迷人。」一直羨慕他人所擁有的一切，讓我們無法專注在自己的人生跑道上，但要羨慕的東西太多了，永遠都羨慕不完，與其這樣無止盡的內耗，還不如把這些「羨慕他人的時間」放在自己身上，好好思考自己要在接下來的人生裡，如何去做選擇，慢慢地尋找到自己想要的生活是什麼模樣。

延伸閱讀

「平靜的感覺才能告訴你真相。」《你就是困住自己的那座山》專注於進步，而不是追求完美

「如何愛，你才相信」〈芬蘭距離〉：留白與親近，平衡人與人之間的邊界感

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。