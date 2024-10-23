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南瓜帶皮吃更好！營養師教你「吃對食物」保護氣管、呼吸道

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▲▼營養師教吃顧氣管食物。（圖／Unsplash）

▲南瓜營養價值高，又能顧好呼吸道。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來天氣濕冷，又適逢流感季節，一不小心呼吸道就會出問題，營養師余朱青建議在季節交替的時候，可以吃一些天然食材，來保護氣管呼吸道，她分享選用當季食材會更好，像是南瓜、柿子、蘋果都是好選擇。

營養師余朱青指出，台灣當季盛產食材都能保護呼吸道，她舉例像是南瓜、 柿子、 梨、 山藥、 蘋果等等，不僅是當令新鮮，適量攝取對身體也好處多多。

#南瓜

南瓜富含β-胡蘿蔔素，就是呼吸道黏膜的第一道防線，可以幫助提升呼吸道抵抗力，如果連皮吃還能吃到更多植化素。

▲▼營養師教吃顧氣管食物。（圖／Unsplash）

#山藥

山藥內含黏質多醣體、薯蕷皂苷等抗氧化營養素，有潤滑呼吸器官的作用，對氣管、肺部等器官等都蠻不錯。

#百合

百合也是秋冬保養呼吸系統的好食物，具有潤肺止咳、減緩咳嗽的作用。

▲▼營養師教吃顧氣管食物。（圖／Unsplash）

#蘋果、梨子

營養師余朱青分享，大家常聽到梨做成的冰糖燉梨，可以止咳化痰保養喉嚨；而蘋果中含有的槲皮素，又被稱為天然抗組織胺，可以降低一些氣管過敏發生的機會。

#白木耳

含有豐富的胺基酸，可以緩解乾癢且潤肺止咳。

▲▼營養師教吃顧氣管食物。（圖／Unsplash）

#鮭魚、秋刀魚

含有OMEGA-3脂肪酸的深海魚類，像是鮭魚和秋刀魚，可以對抗發炎，更也可增加呼吸道的抵抗力。

▲▼營養師教吃顧氣管食物。（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）


關鍵字：

南瓜, 柿子, 蘋果, 呼吸道, 營養

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