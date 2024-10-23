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超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

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記者曾怡嘉／綜合報導

你情商高嗎？自己說的不準，測測看才知道！《小紅書》上有個超準的心理測驗，挑選一隻最可愛的貓，秒測你的情商高低，一起來試試！

Q.這邊有4隻貓，憑直覺你覺得哪一隻最可愛呢？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

---------（下有完整解析）

#挑選A的你

你的情商略低於正常值，有時候你對於情緒的控管是有一點不足的，你很容易把情緒寫在臉上，因為人生經驗還不夠充足，很多事情有待磨練，但隨著年紀增長，處事會變得更圓融。

#挑選B的你

你是位高情商的人，頭腦也動得快，在朋友群中相當有影響力，內心強大的你，即便遇到困難也有超高的分析能力，可以把複雜事情簡化，擅於處理事情，行動派的你絕不會讓自己陷入內耗之中。

#挑選C的你

你的情商非常高，與生俱來有著準確的判斷力，你個性內斂，處理每件事情都是經過深思熟慮的決定，即便事情並非朝你心中的方向走，你總可以用自己的方法來掌控大局，身邊朋友都相當依賴你。

#挑選D的你
你的情商不高，你比較依賴智商來解決問題，有時候在人際關係上難免會吃虧，但是不經一事，不長一智，情商也可以靠後天培養，你得告訴自己不要被自身情緒帶著走，很多事情越不刻意強求，反而會更順利也不一定呢！

關鍵字：

心理測驗, 情商, 貓咪, 測試, 小紅書

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