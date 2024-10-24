fb ig video ETtoday search mobile

「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累

>

星座,占卜,愛情。（圖／IG）

▲「容易自我內耗」的星座Top 3。（圖／翻攝自IG＠Tvn）

記者鮑璿安／台北報導

自我內耗指的是一個人過度地思考、分析和批判自己，陷入負面情緒的循環，某些星座由於其性格特質，更容易陷入這種自我折磨的泥沼。以下分析「容易自我內耗」的星座Top 3，看看誰上榜了？

Top 3 處女座

處女座被困在完美主義的牢籠，追求完美本身並非缺點，但若過度發展，便會成為自我內耗的根源。處女座對自身要求極高，任何細微的不足都會被無限放大，他們會反覆檢查自己的工作、言行舉止，即使已經達到很高的標準，仍然會找到瑕疵，陷入「做得不夠好」的自我懷疑中。

Top 2 天蠍座

天蠍座情緒波動較大，容易被負面情緒所吞噬，並因此陷入自我內耗的循環，他們常常會過度分析自己的行為和動機，挖掘潛藏在內心的陰暗面，同時會用自我保護機制來保護自己，但這種機制也可能導致他們與外界隔絕，加劇自我內耗。天蠍座需要學習接納自己的情緒，允許自己犯錯，才能走出自我懷疑的陰影。

Top 1 雙魚座

雙魚座常常會將自己代入別人的處境，感受別人的情緒，過度敏感變成自己的弱點，他們對理想的追求與現實的差距，也會感到失望和沮喪，尤其是他人的一舉一動都會影響他們，雙魚座需要學習堅強自己的內心，才是最關鍵的。

 ►天生高情商星座男Top 3 ！第一名有大智慧　為另一半給足情緒價值

關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 處女座, 天蠍座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

染後髮色不持久？5款必收「護色髮品」一次看

染後髮色不持久？5款必收「護色髮品」一次看

「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累 生活大小事不再第一個找對方！「5個徵兆」代表感情出現危機　 8千坪林口三井Outlet二館10／23試營運　100間新店逛起來！ 手寫日記、下班離開手機　5個「老派生活方式」享受慢活幸福 張韶涵名錶一只換一只　巡迴演唱戴百萬「錶王」 搶看UNIQLO x Marimekko必買單品！4大全新印花、圍巾和抽繩包太可愛 《黑白大廚》韓國首屈一指的廚藝實境秀　料理界的跨階級對決全球熱播

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面