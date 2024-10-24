「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累





▲「容易自我內耗」的星座Top 3。（圖／翻攝自IG＠Tvn）

記者鮑璿安／台北報導

自我內耗指的是一個人過度地思考、分析和批判自己，陷入負面情緒的循環，某些星座由於其性格特質，更容易陷入這種自我折磨的泥沼。以下分析「容易自我內耗」的星座Top 3，看看誰上榜了？

Top 3 處女座

處女座被困在完美主義的牢籠，追求完美本身並非缺點，但若過度發展，便會成為自我內耗的根源。處女座對自身要求極高，任何細微的不足都會被無限放大，他們會反覆檢查自己的工作、言行舉止，即使已經達到很高的標準，仍然會找到瑕疵，陷入「做得不夠好」的自我懷疑中。

Top 2 天蠍座

天蠍座情緒波動較大，容易被負面情緒所吞噬，並因此陷入自我內耗的循環，他們常常會過度分析自己的行為和動機，挖掘潛藏在內心的陰暗面，同時會用自我保護機制來保護自己，但這種機制也可能導致他們與外界隔絕，加劇自我內耗。天蠍座需要學習接納自己的情緒，允許自己犯錯，才能走出自我懷疑的陰影。

Top 1 雙魚座

雙魚座常常會將自己代入別人的處境，感受別人的情緒，過度敏感變成自己的弱點，他們對理想的追求與現實的差距，也會感到失望和沮喪，尤其是他人的一舉一動都會影響他們，雙魚座需要學習堅強自己的內心，才是最關鍵的。