8千坪林口三井Outlet二館10／23試營運　100間新店逛起來！

▲林口三井Outlet二館今起試營運啦。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

MITSUI OUTLET PARK林口二館10／23起對外試營運！預計11／14正式開幕，8千坪賣場新增了100家新店鋪，讓整體林口三井Outlet規模達到約300家專櫃，成為北台灣最大Outlet，二館主打進一步提升了購物便利性與娛樂設施的豐富性，為當地居民提供了更多購物、餐飲與娛樂選擇。全新的商場規劃適合親子同樂，購物、休閒與美食需求全部能滿足。

此次MITSUI OUTLET PARK林口二館帶來了多樣化的品牌選擇，涵蓋日常生活、時尚服飾與親子需求。UNIQLO與GU雙品牌聯手進駐，休閒居家還是時尚穿搭都囊括，無印良品（MUJI）設置超過600坪的大型生活概念店，提供從家具、服飾到食品等多樣商品，延續其簡約自然的風格，為顧客提供便利的日常購物體驗。

林口二館開幕也迎來了多家首次進駐台灣的國際知名品牌，包括日本「MARKEY′S」童裝品牌首次亮相台灣，這個以「笑臉童裝」為主題的品牌，設計簡單有趣，廣受日本家長與小孩喜愛，另一個日本時尚品牌「NANO Universe」也將於林口二館開設台灣首店，該品牌以簡約洗鍊的設計與高功能性素材著稱，提供消費者日常與時尚兼具的穿搭靈感。

滑板潮流品牌「HUF」也首次進駐台灣，由滑板手Keith Hufnagel創立，結合了街頭文化與滑板元素，產品包括服飾、鞋履與配件，深受全球滑板與街頭文化愛好者的喜愛。另一大亮點是「National Geographic Apparel」，該品牌以探索自然與冒險精神為靈感，推出的戶外與休閒服飾既時尚又功能性強，適合日常穿搭或戶外探險，主推近期越來越熱門的戶外生活市場。

餐飲則進駐日本法式可麗餅咖啡店「gelato pique café」，主打以天然食材製作的療癒甜點與飲品，並結合了「gelato pique」的品牌形象，讓顧客在享用美食的同時，感受到溫暖舒適的氛圍。其他如日本燒烤餐廳「京昌園」，主打提供極致口感的炙烤肉品；北海道的湯咖哩「Suage」則主打原汁原味的北海道風味，結合台灣當地食材，為消費者帶來獨特的日式湯咖哩體驗。

對於親子家庭，二館也設置專屬的兒童遊樂區，並引進「Tom's World湯姆熊歡樂世界」，讓小朋友在購物之餘也能盡情玩樂。