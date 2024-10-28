明星同款輕奢項鍊推薦！土星珍珠項鍊最火紅、Jennie同款5千有找

文／美人圈

項鍊是穿搭中很重要的畫龍點睛配件，一條適合的項鍊，能提升整體的穿搭質感和左右風格。今天小編要來推薦明星同款的輕奢項鍊，價錢不過萬又有質感，還不知道要買哪條項鍊的小資女孩們，不妨就從這些入門款下手吧！

明星同款的輕奢項鍊推薦

1：Vivienne Westwood

英國品牌Vivienne Westwood的珍珠項鍊近年來在網上十分火紅，除了(G)I-DLE成員宋雨琦上身過，歐陽娜娜、喬欣等女星也經常在私服時被拍到戴這條經典的珍珠項鍊。結合龐克和浪漫風格的Vivienne Westwood，將經典的土星標誌和優雅的珍珠融合，使這條項鍊不僅適配於正式場合，在日常穿搭中混搭較帥氣的衣服，也能呈現甜而不膩的效果。

▲(G)I-DLE雨琦。（圖／IG@yuqisong.923）

Vivienne Westwood這款項鍊在台灣專櫃定價較高，如果到英國或是日本購買，先不計匯率的差價，價錢大約會落在六千至七千台幣，想要同款的小資女孩們也能關注看看打折季和代購，有時候會更便宜唷！

▲MINI BAS RELIEF PEARL CHOKER，USD$240，約NT$7,641。（圖／viviennewestwood官網）

2：PAREL PAREL

在波蘭手工製作的珠寶品牌「PAREL PAREL」曾被BLACKPINK的Rosé上身，這款「Klover Necklace」是一個24K鍍金的四葉草項鍊，簡約又優雅，做工細膩。可以看到Rosé疊戴了兩條項鍊，使她看起來不會過於單調。

▲Rosé。（圖／IG@roses_are_rosie）

▲PARELPAREL Klover Necklace，售價USD$113.31，約NT$3,607。（圖／parelparel）

3：Monica Vinader

楊祐寧老婆Melinda配戴的是英國品牌Monica Vinader的「Heart Chain Necklace」18克拉鍍金純銀項鍊，立體愛心的形狀簡約又百搭，看起來質感和重量感十足，無論是搭配休閒風還是淑女風，都很好搭配，整體風格也偏年輕可愛。

▲Melinda。（圖／IG@wangmelinda）

▲Heart Chain Necklace，售價USD$135，約NT$4,298。（圖／monicavinader.com）

4：CRYSTAL HAZE

挪威品牌Crystal Haze，以童年小熊軟糖為靈感，設計出一套小熊項鍊和墜飾。Jennie戴的是銀色的「Silver Pave Nostalgia bear」款式，充滿趣味同時又精緻可愛的小熊項鍊，還可以再疊戴其他項鍊製造層次感。除了Jennie外，韓星林允兒、太妍也都上身過，因此成為了爆火首飾品牌！這一款在官網售價不到五千，而且網站上還能直接刷台幣價格！

▲Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

▲Silver Pave Nostalgia bear，售價NT$4,178.99。（圖／crystalhazejewelry）

5：HEFANG

大陸女星楊超越經常以美貌出圈，因此她配戴的飾品和穿搭也被眾人爭相模仿，這款她戴的是來自中國設計師珠寶品牌HEFANG的「魔法奇遇短項鍊」。少女感的桃色愛心，結合酷帥感的黑色，最適合又甜又酷的個性女孩。除了楊超越外，大陸女演員白鹿、楊冪、張婧儀等，都曾上身過HEFANG的珠寶飾品！

▲楊超越。（圖／小紅書＠楊超越）





▲魔法奇遇短項鍊，售價1,990人民幣，約NT$8,828。（圖／hefangjewelry.com）

6：HEFANG

上面才說到的張婧儀，日前發出的生日照中配戴HEFANG的「白月光鎖骨鏈」，一身帶有復古感的白色小洋裝，配上優雅又甜美的項鍊，讓她整個人像小公主般高貴可人，彷彿無數人心中清澈無暇的白月光。

▲張婧儀。（圖／小紅書＠張婧儀）

▲白月光鎖骨鏈，售價899人民幣，約NT$3,988。（圖／hefangjewelry.com）

以上六個明星同款的輕奢項鍊推薦給大家，沒想到明星的項鍊也不是每個都破萬或是大牌！這幾款具有不同特色的設計師珠寶，不會太過正式卻同時擁有質感和時尚，你最喜歡哪一款呢？

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