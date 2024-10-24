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髮質好糟！秋冬必備「5款髮膜」推薦　一用就有感

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記者曾怡嘉／綜合報導

因為頻繁造型，所以總覺得髮絲乾荒粗糙，看起來缺乏光澤，柔順感總缺臨門一腳，盤點5款秋冬必備「護髮髮膜」，讓你一用就有感。

▲▼髮膜。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重升超導修護髮膜，190ml，3,900元。

獨家專業配方搭配2大脂質超導技術，為乾枯受損的髮絲導入所需關鍵營養與脂質，沁潤乳霜質地，訴求短時間護髮有感，護髮同時卻不帶來厚重感，秀髮煥發光澤與健康。

▲▼髮膜。（圖／品牌提供）

▲RF ABSOLUE胺基酸杺生柔韌修護膜，(一般、細軟髮使用），250ml，2,300元。

獨家植物性角蛋白配方、大豆脂質複合物、亞麻薺油，幫助密集修護受損脆弱髮絲，深層修護頭髮結構。其中RF獨家植物性角蛋白配方，修護損傷毛鱗片與受損頭髮纖維，大豆脂質複合物，則能深入髮絲完美鞏固頭髮纖維間的凝聚，提升髮絲強韌度。

▲▼髮膜。（圖／品牌提供）

▲思波綺 金耀瞬護髮膜(升級版) ，180g，329元。

添加離子修護成分與頂級山茶花精油瞬間浸透髮絲，強效補修滋養。加乘鎖水包覆技術與密集修護成分，持續鎖水、撫平毛躁。無法時常上髮廊，在家就能享受日本沙龍級奢護。

▲▼髮膜。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 草本修護護髮膜，200ml，1,500元。

蘊含歐白芷精華油、植物神經醯胺、微分子植物蛋白、5種植萃精華油、維他命原B5及維他命E，每週1-2次、每次5分鐘強力灌注滋養、深層修護受損，補充蛋白質及神經醯胺，使髮絲內部強韌健康，改善毛躁、防止斷髮與分岔，並讓髮質看起來閃閃發光。

▲▼髮膜。（圖／品牌提供）

▲ORBIS 瞬效護髮精華髮膜，200g，520元。

一款含有重建受損髮絲美容液成分的高浸透沖洗式髮膜，美容液成分能浸透至頭髮內層，讓髮尾滑順一梳到底不打結，在家就能輕鬆打造柔亮飄逸好髮質。

關鍵字：

護髮, 秋冬, 髮膜, 頻繁造型, 髮絲

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