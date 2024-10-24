Dr. Martens x《星期三》暗黑美學綁帶厚底鞋！鱷魚紋Samba新聯名登場

記者鮑璿安／綜合報導

以叛逆氣息的聯名單品開啟秋冬時節，Dr. Martens 與 Netflix熱門恐怖喜劇《星期三》(Wednesday) 展開合作，厚底緞帶鞋以絲絨面料結合鑲嵌鉚釘營造暗黑風格；而adidas Originals曝光與Wales Bonner聯名，具有日常奢華感的設計來向嘻哈文化根源致敬，鱷魚紋皮革Samba絕對是搶手單品。





▲「Dr. Martens x Wednesday 」Corran Loafer 樂福鞋 。（圖／品牌提供）

「Dr. Martens x Wednesday 」推出兩雙歌德學院風鞋款，分別是Corran Loafer 樂福鞋、Ramsey Quad 厚底鞋，前者以劇中的彩色玻璃為靈感，於緞光Wanama皮革鞋面上刻劃精緻的刺繡花紋，並搭載SoftWair 鞋墊及深凹槽厚底設計，打造冷豔卻優雅的獨特氣質。





▲Ramsey Quad厚底鞋則以絲絨面料結合鑲嵌鉚釘的 Wanama 皮革鞋帶 。（圖／品牌提供）

Ramsey Quad厚底鞋則以絲絨面料結合鑲嵌鉚釘的 Wanama 皮革鞋帶，搭配可調長度的繞踝綁帶及印有《星期三》撐傘圖樣的紫色鞋墊，打造詭譎卻迷人的歌德蘿莉氣息。兩雙鞋款皆沿襲馬汀黃色車縫線，並以Dr. Martens 字樣及“W” 字樣吊飾，強化聯名的叛逆型格。

▲adidas Originals與Wales Bonner再度攜手推出2024年秋冬系列 。（圖／品牌提供）





▲Samba 以及Samba Millennium透過撞色設計、鱷魚紋皮革等手法，營造奢華感與精緻細節 。（圖／品牌提供）

adidas Originals與Wales Bonner再度攜手推出2024年秋冬系列，兩種不同版本的 Samba 以及Samba Millennium，透過撞色設計、鱷魚紋皮革等手法，營造奢華感與精緻細節。此外，各種洋溢濃濃復古美式學院風的服飾登場了，連帽外套、撞色夾克、針織短裙，可疊搭營造街頭風格。