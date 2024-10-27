秋冬必敷的3款面膜！一包蘊含滿滿28ml精華超保濕

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

秋冬季節肌膚容易乾燥缺水，因此加強保濕相當重要，最近就又不少面膜好物，不僅高效修護潤澤，妝前睡前都可以使用，立刻擁有。

＃DR.CINK 米粹姬光神經醯胺水嫩面膜，5片、售價600元

MIT保養品牌DR.CINK由專業藥師把關，設計出好用高效的保養品，以植物性神經醯胺成分「米粹姬光素EX」為主，打造全新的面膜單品，一包裡面有28ml的精華液，不僅可以強化肌底、維持肌膚屏障及修護能力，同時讓肌膚由內而外散發彈性飽滿。

＃d program 均衡益生吸油補水凝膠，售價1100元

很多敏感肌膚都會擔心使用面膜引起泛紅過敏的問題，因此，資生堂旗下專門研究敏感性膚質的d program推出首選可以用的「凝膠面膜」，裡面含有酵母萃取美肌益生元、山毛欅萃取精華、地黃根萃取，薄薄鋪在肌膚可以形成鎖水層，一整晚免洗加強補水超有感。

＃DHC 嫩白極光面膜，32片、售價680元



秋冬肌膚依然要補充亮白能量，DHC針對亞洲人的肌膚推出嫩白極光面膜，抽取式的設計相當環保，具伸縮性的面膜中，注入了2種維他命誘導體，以及膠原蛋白和甘草酸二鉀等精華成分，可以密集煥亮，打擊暗沉，更是可以直接取代化妝水的步驟，輕鬆養膚。