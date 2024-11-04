包開箱／Gucci新老花包Emblem要認識！藏紅綠織帶、秘密編號　重點一次看

記者鮑璿安 ／綜合報導

Gucci品牌經典符碼除了那鮮明的紅綠織帶，緊緊順應流行趨勢的GG Monogram，更是廣大Logo控無法抗拒的元素之一，品牌延續經典老花圖騰，最近帶來了全新的GG icon設計，一躍而上Gucci Emblem系列，以下教你區分新舊Logo以及包款主打亮點。





▲Kendall Jenner在巴黎被捕捉到背最新的Gucci Emblem系列單肩包 。（圖／品牌提供）

GG Monogram擁有許多愛好者，其歷史要回溯到1930年代，最初GG Logo是由鑽石圖案變奏而來，圖像上更接近菱形，陸續變化成為兩個G正反圖案，直到70年代申請專利後，先應用在行李箱單品上，隨後才出現於成衣上。因極簡風格盛行，GG Monogram沉寂了好一段時間，經過前任創意總監Alessandro Michele不斷放大品牌符碼，雙G Logo皮帶的暢銷，才又迎來了老花圖騰的輝煌時代。





▲新款Gucci Emblem系列的GG icon印花是超細纖維為基底，觸感柔軟，顏色也偏淺 。（圖／品牌提供）





▲GG Supreme應用在Gucci Horsebit 1955系列。（圖／品牌提供）







▲Original GG表面沒有任何塗層。（圖／品牌提供）

若是不仔細辨別，應該很多人都不知道Gucci的老花有三種類別，分別是GG icon、GG Supreme以及Original GG，首先介紹新款Gucci Emblem系列的GG icon印花是超細纖維為基底，觸感相較於其他兩款都更加柔軟，顏色也偏淺，有種神秘冷調。而GG Supreme材質上以棉和聚酯纖維（polyester）布料搭配，運用凹版滾筒印刷十分耐用，大家耳熟的Gucci Horsebit 1955系列就是運用該種老花；最後的Original GG表面沒有任何塗層，因此用觸摸的方式就能夠輕鬆辨別，特色是柔軟、帶有自然光澤，多用於品牌的托特包上。

Gucci Emblem系列將品牌工藝和流行視野接軌，全新推出了各個尺寸的肩背包、手提袋、水桶包等，最主打的莫過於GG icon新老花款的肩背包，鮮明的圖紋覆蓋包款，為致敬馬術文化，肩帶處還隱約呈現了數字123壓印符號，代表馬術韁繩的編號，與對比色縫線進行呼應，洗禮出濃濃的70年代質感。而包內則搭配紅綠織布形成鮮明對比，一次擁有所有的品牌經典符碼。此外，包身還植入了D形環扣，讓使用者隨心搭配掛飾或是絲巾，打造出個人特色的包款。關於Emblem腋下包，品牌還有一個隱藏版的使用技巧，就是將腋下包中央壓下，呈現出皮革柔軟、下垂的弧度，更有迷人鬆弛感。





▲Gucci Emblem中號肩背包 。（圖／品牌提供）





▲Gucci Emblem迷你水桶包 。（圖／品牌提供）

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Delvaux於1829年在布魯塞爾成立，被譽為比利時的國寶品牌，更是世界上最古老的奢華皮具世家，自1908年誕生首個皮革手袋le Princesse以來，品牌憑藉工坊傳統工藝，融合創新設計傳承，讓旗下包款始終是低調奢華的代名詞，像是The Brillant、The Tempête、The Pin都擁有廣大愛好者。

▲Pin系列擁有簡約俐落的外型，初誕生於1972年，靈感源自1970年代地中海海岸的悠然風格 。（圖／品牌提供）

Pin系列擁有簡約俐落的外型，初誕生於1972年，靈感源自1970年代地中海海岸的悠然風格，手袋設計借鑒當地毛驢飼料袋的巧妙結構，彰顯十足的療癒感。Pin系列標誌性的弧形底部、柔和曲線，令人聯想起淺笑的嘴角， 與旗下最經典的Brillant系列有異曲同工之妙，而外側的「D」縫線則是口袋，即便不見顯眼的Logo點綴，仍是Delvaux具有辨識度的符碼元素。而翻轉到底部則會發現獨特的鏤空打孔設計，迎合柔滑輪廓營造簡約魅力。