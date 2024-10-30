Rain來台同款運動鞋很頂　超前衛未來風格男生都該收一雙

▲韓星Rain以悠閒裝扮詮釋FENDI Mad運動鞋。（FENDI提供）



圖文／鏡週刊

千篇一律、大同小異的運動鞋大家鞋櫃中一定都有，然而充滿前衛氣息的鞋款也許你可以考慮收一雙！羅馬精品品牌FENDI推出與建築師事務所合作的最新鞋款「FENDI Mad」，以黑白兩色、二元性運用的新潮輪廓，打造出今年秋冬的狠「腳」色，讓男鞋看頭豐富，跟女鞋一別苗頭。

▲FENDI Mad黑色運動鞋有著午夜藍的配色。NT$39,800。（FENDI提供）

FENDI Mad是FENDI配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi發起一系列與建築師進行應用合作的項目，這款與北京MAD建築師事務所攜手的作品，以未來風格推動這一季男裝與鞋款對於人與自然之間的反覆呼喚。MAD建築事務所向來以設計有機當代風格的空間聞名，將新式技術、材料與東方喜好自然形式的本性相結合，大膽運用在改造FENDI男鞋Mad上。

▲FENDI Mad白色運動鞋混搭銀色配色。NT$39,800。（FENDI提供）

▲FENDI Mad運動鞋的鴿灰色搭配黃色呼應Peekaboo ISeeU包配色。NT$39,800。（翻攝自FENDI官網）

這款方便穿脫的Mad運動鞋採用有機注塑鞋底和鞋面，搭配雙色氣泡細節和陰影金屬裝飾，運用低筒平坦的廓形營造出符合人體工學和空氣動力學的鞋身設計。簡約的彈性鞋帶沒入網狀鞋舌上方的波浪狀鞋面中，FENDI Logo出現在外緣的透明氣泡細節下方；三種獨特的配色呼應Peekaboo ISeeU包的配色，包括鴿灰色搭配黃色、黑色搭配午夜藍色，以及米白色搭配銀色。

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