2024聖誕彩妝推薦　嬌蘭蜂印瓶水晶裝飾還能變手鐲、RMK色彩最時髦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

離聖誕節越來越近，相關產品陸續登場，這次為大家精選嬌蘭、RMK、Tom Ford聖誕彩妝。

嬌蘭2024璀璨蜂芒Shourouk Rhaiem聖誕聯名系列



嬌蘭今年聖誕以「璀璨蜂芒」為主題，攜手法國藝術家Shourouk Rhaiem推出聯名系列。

藝術家以獨特的水鑽錯視立體設計，讓限量版Rouge G紅寶之吻高訂唇膏、OMBRES G四色眼影盤和幻彩流星蜜粉都鑲上水鑽並展現古靈精怪的風格。

高訂深邃四色眼影盤



嬌蘭OMBRES G高訂深邃四色眼影盤外殼特別裝飾了Shourouk Rhaiem設計的水鑽鑲嵌眼睛，看起來俏皮又可愛。

裡頭的眼影則是嬌蘭彩妝總監Violette特別為佳節妝容而打造的全新色款，包括閃耀的金屬銅色、緞光酒紅色、深邃的紅色和細緻的粉紅色。

Rouge G 紅寶之吻高訂唇膏



非常華麗搶眼的設計， Rouge G紅寶之吻Embrasse-Moi！在彩殼上又出現了一支閃耀著全彩反光的水鑽唇膏。

除了彩殼， Violette也為慶祝佳節特別調配兩款全新霧光絲絨色調：#980 Le Rouge Fabuleux深邃艷麗的紅色，以及# 207 Le Beige Bijou略帶粉紅的精緻米色。

幻彩流星蜜粉球

外殼裝飾採用藍與金的水鑽重現本系列歷史悠久的玫瑰圖案，內含的全新金色基調珠光粒子具有耀眼的微光，可均勻提亮膚色。

蜜境幻想淡香精奢藍鑽鑲蜂印瓶



170年來，蜂印瓶始終是結合藝術與專業技術的創作。它由玻璃製造商Pochet du Courval製作，飾以扇形圖案和蜜蜂，並以純金手繪蜜蜂浮雕，然後由嬌蘭工坊的女工藝師以絲線封口，保存珍貴的傳統封瓶技術。

為了聖誕節， Shourouk Rhaeim特別為瓶身設計了寬型袖口型水晶裝飾，這個裝飾還可拆下來變身為手鐲，充滿了巧思。藝術家在上面創作了一朵想像中的花朵，花心綴有嬌蘭的雙G字樣，從中綻放出美麗非凡的漸層藍色花瓣。

Shourouk Rhaiem設計的蜜境幻想淡香精奢藍鑽鑲蜂印瓶全球限量編號發售3,300瓶。

聖誕倒數月曆



聖誕倒數月曆也少不了Shourouk Rhaiem的非凡世界，採用一千零一夜的藍色色調和晶亮閃耀的設計。一條由嬌蘭蜜蜂引導的絲帶，閃耀著光芒纏繞著滿天星星、發光的松樹和金色禮盒，預示著一個充滿驚喜的神奇聖誕節即將到來。

隨著日子一天天過去，這個蘊藏著奇蹟的蜂巢逐一揭開裡頭蘊藏的寶物，包括藝術沙龍高訂香氛迷你香水瓶、蠟燭、擴香陶瓷，以及一系列迷你皇家蜂王乳和蘭鑽系列護膚品。第25個蜂巢打開後還可發現一只絕美的Rouge G紅寶之吻高訂唇膏。不過這款聖誕倒數月曆目前在台灣已售完。

嬌蘭璀璨蜂芒 Shourouk Rhaiem聖誕聯名系列

高訂深邃四色眼影盤Shourouk Rhaiem聖誕聯名系列，NT$4,050

紅寶之吻高訂絲絨唇膏Shourouk Rhaiem聖誕聯名系列彩殼，NT$1,690

紅寶之吻高訂絲絨唇膏（N° 207 LE BEIGE BIJOU、N° 980 LE ROUGE FABULEUX），NT$1,400

幻彩流星蜜粉球Shourouk Rhaiem聖誕聯名系列， NT$2,970

蜜境幻想淡香精奢藍鑽鑲蜂印瓶，NT$28,000

上市時間：2024／11／1

RMK 2024 HOLIDAY COLLECTION



RMK 2024聖誕彩妝以「The Pink High」為主題，主要以粉紅色與紫羅蘭色交織出微妙的化學反應，不僅僅可愛而已，還隱藏著酷感藍色調的絲絲魅惑，打造出蘊藏在甜美色彩中的獨特韻味。

粉潮眼頰彩盤

粉紅紫羅蘭色調與紫色調的絕妙色彩設計。在追求冷色調的同時能與膚色融為一體，確保親膚的色彩平衡。加上清透紅色調的頰彩，與眼彩形成鮮明的對比。帶來適合這個季節完美的華麗光彩。

暮光柔霧口紅



具輕盈空氣感的柔霧口紅，限定3色登場。每一款色彩中皆隱含藍感，體現時下的時尚氛圍。潤澤包覆雙唇的同時，唇肌表層呈現清爽的粉狀質感，讓唇彩的時髦感更進階。

EX-04 Sassy Strawberry：讓人想起90年代帶有白感的粉紅色，色彩中蘊含暗感的藍色，獨特新穎的色彩。非常適合明亮的膚色，能感受略微裸色感的淡粉紅色調。

EX-05 Runaway Emotion：實現成熟大人系的清新氣息，展現深邃而鮮麗的藍感粉紅色調。

EX-06 Berry Mysterious：色彩中感受鮮明紫色的洋李棕色調。

經典水感眼蜜



液態眼影推出限定2色。

#EX-02粉紅色調中增添銀色和藍色的珠光亮澤。#EX-03玫瑰裸色調中蘊含粉紅色和銀色的多彩珠光。出乎意料的光燦閃爍，賦予眼妝絕妙的點綴。

粉潮眼線液筆



鮮豔2色的眼線液筆新登場。帶有微細珠光的亮燦閃爍卻不顯突兀，展現精緻獨特的神韻。

#01：偏向冷色調的檸檬黃色調。

#02：藍色和紫色的偏光珠光能襯托出立體妝效的紫洋紅色調。

誘光指采



誘光指采推出限定兩色。

EX-20 Naughty & Nice：蘊含銀色和藍色的偏光珠光，帶有清透的粉紅感紫色調。

EX-21 Purple Tonic：色彩中降低白感、深邃度和透明感兼具的紫羅蘭色調。

RMK 2024 HOLIDAY COLLECTION

粉潮眼頰彩盤，NT$2,800

暮光柔霧口紅(#EX-04、#EX-05、#EX-06)，NT$1,350

經典水感眼蜜(#EX-02、#EX-03)，NT$1,350

粉潮眼線液筆(#01、#02)，NT$1,100

誘光指采(#EX-20、#EX-21)，NT$700

上市時間：2024／11／1

TOM FORD冬日光芒私人調香極致香精＋太陽親吻聖誔彩妝系列



靈感來自冬日陽光映照在阿爾卑斯山山峰積雪上、映射出的潔白光芒而誔生的冬日光芒私人調香系列與太陽親吻彩妝系列。一直是許多人年末必定收藏的重要系列，今年TOM FORD延續此系列靈感，更結合了近年冬天盛行的奢華雪境渡假概念，推出全新的私人調香冬日光芒系列極致香精與太陽親吻限量彩妝系列。

私人調香系列冬日光芒極致香精



私人調香系列冬日光芒極致香精SOLEIL NEIGE PARFUM靈感來自陽光映射在壯麗的阿爾卑斯山山峰壯麗光芒的瞬間。

為了呈現陽光照射在高山積雪的特色，這款香精採用了多款陽光照射下生長的水果作為香材，像是融合了運用冷榨技術提取的柑橘萃取、其豐富、甜美和果香的細微層次讓人難忘，另外加入僅在冬天採摘的佛手柑，並從果皮中蒸餾提取出精華，希望同時捕捉綠色柑橘類水果和佛手柑特有的新鮮度與陽光照射在水果上的溫暖呈現。另外，這款香精更加入了濃鬱的玫瑰香精與白色花香香材一起，兩種共同融合產生了特殊花香香氣，加大了在雪地冷洌的氣氛感受，再加入溫暖的橙花與這種冰冷的性感形成了對比。

最後再加入麝香、安息香樹脂、蘇和香樹脂、香草和岩薔薇勞丹脂等香氣，像是雪地空氣中散發的涼爽又讓人開心的氣息。

太陽親吻限量高級訂製四格眼盤#01 Black Diamond

巧妙地用結合陰影和透明感眼妝、利用疊加絲滑珠光粉末來強調眼妝效果，如同雪地上的光芒反射。絲滑的金色粉末為如陽光一般灑落，為眼部增添了明亮又充滿朝氣的色彩，讓人聯想到陽光明媚的冬季山間渡假天堂。

太陽親吻限量設計師奢華水唇萃



靈感來自雪地光線映照在玻璃反射出光芒，能提供雙唇玻璃般的透亮光澤。當中的滋潤保濕配方添加了酪梨、荷荷巴油和洋甘菊花油，打造純淨的雙唇妝效。

#16 Celestial：極境冰透色調，綻放晶瑩剔透細緻鑽閃光澤。

#17 Peak Flush：西柚暖橘色調，上唇秒提氣色。

#18 Pinnacle：女伶莓粉色調，氣質感首選。

太陽親吻限定雙效頰彩盤

霜狀高光、質地輕盈、可單獨或混合使用的雙效頰彩盤#01 High Altitude，創造出如冬日陽光灑落在臉上的透亮肌膚光澤。

TOM FORD 2024聖誕系列

冬日光芒私人調香系列極致香精50ml，NT$14,800

上市時間：2024／11／1

太陽親吻限量高級訂製四格眼盤#01 Black Diamond，NT$3,700

太陽親吻限量設計師奢華水唇萃（#16 Celestial、#17 Peak Flush、#18 Pinnacle），NT$2,150

太陽親吻限定雙效頰彩盤，NT$3,200

上市時間：2024／11／13

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