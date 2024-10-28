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1100顆施華洛世奇水晶鑲上香水瓶！全台灣僅4瓶超珍稀

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記者李薇／台北報導、攝影

年末當然要閃爆慶祝明年的到來，最近就有不少品牌都與施華洛世奇合作，推出閃瞎雙眼的華麗單品，超級限量，立刻手刀擁有。

＃GUERLAIN 紅寶之吻高訂唇膏，售價3090元

嬌蘭,MCM,GUERLAIN,香水,香氛,施華洛世奇。（圖／記者李薇攝）

GUERLAIN在2024年末攜手法國藝術家Shourouk Rhaiem，以「璀璨蜂芒」為主題，將經典紅寶之吻高訂唇膏盒身，利用水鑽錯視立體設計，黏貼出絕美的口紅圖案，在光線下不同的光澤不僅散發華麗氛圍，更是讓人看到立體口紅圖形，相當特別，GUERLAIN彩妝創意總監Violette更為它設計兩款紫羅蘭新色，霧光絲絨的質地，可以跟任一口紅外盒搭配。

＃MCM 經典背包香精－施華洛世奇版，50ml、售價58000元

嬌蘭,MCM,GUERLAIN,香水,香氛,施華洛世奇。（圖／記者李薇攝）

嬌蘭,MCM,GUERLAIN,香水,香氛,施華洛世奇。（圖／記者李薇攝）

MCM的後背包可謂潮流界夢幻逸品，在香水瓶身也以此標誌性單品為設計，打造出宛如小款包包的香水系列，其中，卡其色LOGO的經典背包香精，在2024年推出施華洛世奇版，總共1100顆水晶手工鑲嵌上香水瓶身，運用棕色與黃色交織出品牌LOGO，全球150瓶、台灣限量4瓶超極稀少，中性花香木質調層次，買來使用或收藏都超有意義。

＃嬌蘭 幻彩流星蜜粉球，售價2970元

嬌蘭,MCM,GUERLAIN,香水,香氛,施華洛世奇。（圖／記者李薇攝）

幻彩流星蜜粉球一直都是嬌蘭非常具有代表性的彩妝單品，在年末由法國藝術家Shourouk Rhaiem重新裝點出絕美的粉和，利用施華洛世奇水晶鑲嵌到整個原型粉盒，宛如花朵一般綻放的圖騰設計，絕美又流露奢華質感，裡面的圓形蜜粉球可謂是全球數一數二的細膩，透過精算的色選搭配，可以打造輕薄又有光澤的持久底妝。

關鍵字：

嬌蘭, MCM, GUERLAIN, 香水, 香氛, 施華洛世奇

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