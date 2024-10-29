很難撩得動的三大星座女！TOP 1用理智談戀愛　身心沒默契入不了眼

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

感情是雙向的，如果只有單方面積極主動，其實不太容易促成良好的姻緣，以下就盤點男生最難撩的三大星座女，因為她們缺乏安全感又太理性，所以很難搭上線。

TOP 3：處女座

處女座的女性作為一個完美主義者，在戀愛中非常少感性的時刻，加上防備心很強，所以太快或是太慢追求，都很容易被淘汰，所以既不能氣勢洶洶地進攻、也不能拖拖拉拉的培養感情，需要在一個恰到好處的狀態下讓她們感受到足夠的安全感，同時最好物質方面也不要太差，讓處女座的女生在理性與感性上都獲得滿足，才能成就穩定戀情。

TOP 2：天蠍座

天蠍座的女生可以說是集感性與理性於一身，看起來神秘的外表下，卻有著截然不同的反差感，容易讓男生著迷，但是因為她們太怕受到傷害，所以即使對方釋出善意接近，也很難輕鬆拿下她們的心，防備感很重，幾次冷淡就很容易讓追求的人挫敗，需要很多的時間去證明，才有機會突破天蠍女的心房。

TOP 1：摩羯座



摩羯座的女性非常理智，連談戀愛都不是按照感覺來走，加上話本就不多，如果對方還沒辦法找到她們感興趣的話題，分分鐘都可以讓場面超尷尬，而且因為她們不太會受到感覺沖昏頭，再浪漫的花束、動心的氛圍，都很難打動她們的心，只有心靈夠契合、個性足夠有趣，才有辦法讓她們動搖。