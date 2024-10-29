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SHANG XIA花神品茗杯成就風雅　純淨白瓷以形花佐茶　　

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▲SHANG XIA推出「花神品茗杯套組」。（圖／品牌提供）

▲SHANG XIA推出「花神品茗杯套組」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

秋冬來臨，在氣溫漸寒的季節，暖心茶飲又將端上各家餐桌，生活品牌SHANG XIA（上下）近日推出全新「花神品茗杯套組」，從自然中的四季花卉汲取靈感，以古代花神杯為概念，搭配不同花瓣形態的杯口設計，呈現「一杯一花」的品飲體驗。套組內含五款茶杯，取材自蘭花、海棠、桃花、水仙和蓮花的花瓣造型，讓使用者在品茗間感受東方美學與傳統文化的優雅，成就一段愜意時光。

▲SHANG XIA推出「花神品茗杯套組」。（圖／品牌提供）

花神品茗杯套組以每款茶杯，以不同花瓣形狀勾勒出各異其趣的風格，茶杯依序設計為三瓣蘭花、四瓣海棠花、五瓣桃花、六瓣水仙及八瓣蓮花，呼應「君子和而不同」的寓意。這些風姿各異的造型在茶席上相映綻放，使每一口茶都在不同的杯型間展現出獨特風韻，也適合不同場合或個人喜好選擇使用，增添茶席的藝術感。

▲SHANG XIA推出「花神品茗杯套組」。（圖／品牌提供）

杯套組採用1300度高溫白瓷製成，手感溫潤舒適，白瓷低吸水率的特性，不易殘留茶香，適合沖泡多種茶類，現已在SHANG XIA台灣上市，於BELLAVITA寶麗廣場的旗艦店及麗晶精品茶室專門店正式開賣。

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

LE CREUSET近期呼應佳節氛圍，推出季節限定Halloween萬聖節系列，活用經典元素作為設計靈感，打造出南瓜、黑貓、精靈、糖果等造型鍋具與瓷器配件，還推出多彩大膽的五大繽紛色系選擇，點綴充滿魔幻驚喜的萬聖節。

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

外型吸睛的南瓜造型鑄鐵鍋，搭配捲曲藤蔓式設計鍋蓋頭，開蓋握取更加順手，巧妙刻劃出南瓜莖蒂，讓鍋身線條富有層次，凸顯鍋具整體立體感；加碼大耳設計讓移動拿取更輕鬆穩固。同時推出全新南瓜造型淺底鑄鐵鍋，面寬淺底的設計，符合拌炒或擺放多樣食材的需求。

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

而今年不只推具指標性的珊瑚橘、百搭首選的雪花白等傳統經典色，另加碼時尚優雅的海洋之花、溫暖寧靜的橄欖綠、沉穩神秘的藍色迷霧，不落俗套地端出五大色系，提供多彩繽紛的各式選擇。

▲IKEA、LE CREUSET秋冬節慶新品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

茶飲, 花神品茗杯套組, SHANGXIA, 東方美學, 傳統文化

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