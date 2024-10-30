試開箱／粉色也能很帥！甜辛風聖誕眼彩盤　專屬大人系的可愛風格

記者李薇／台北報導、攝影

每到年末總是給人一種放鬆、歡愉的氛圍，在聖誕彩妝的表現上，也常常以較為繽紛華麗的質感出現，近期就有不少絕美的彩妝單品，運用大顆亮片或是明亮的色系，帶來活力與璀璨的絕美妝容。

＃RMK 粉潮眼頰彩盤，售價2800元

擁有大人系質感妝容的RMK向來以時髦洗鍊的妝感，受到粉絲喜愛，在年末以女孩的個性甜美帶來以「The Pink High」為主題的彩妝系列，大量粉紅色、閃耀珠光一起出沒，簡直躍動女子少女心，其中，以四格眼影搭配兩格頰彩的彩盤，運用具有通透感的粉色以及淡紫色，搭配裸光灰、米黑灰的顏色，打造出甜辛都具備的妝容氛圍，頰彩則是挑選具有氣色感的橘調，展現出可愛又別具特色的衝突感。

＃迪奧 經典五色眼影－金燦凡爾賽，售價2850元

2024年末全球彩妝創意形象總監Peter Philips從凡爾賽宮的奢華圖騰為靈感，設計出兩款不同色選的五色眼影，#643金緻盛典模擬華麗舞會的盛況，運用明亮金色搭配粉色、紅色主調，宛如在宮廷翩翩起舞的貴族，那繁華又璀璨的裙襬優雅搖曳；#863皇家舞宴則是將皇室花園冬季的花卉色彩，利用具有灰感的紫色、藕粉色或是米灰棕，讓幾近凋零的花瓣瞬間定格在雪季之中，都是非常具意境又優雅的色調。

＃嬌蘭 高訂深邃四色眼影盤－聖誕聯名系列，售價4050元

不只是攜手法國藝術家Shourouk Rhaiem將眼影盤鑲嵌上施華洛世奇水鑽，帶來繽紛可愛的眼睛圖案，這次配色也由彩妝創意總監Violette主導，嬌嫩的粉紅色搭配正紅與酒紅，左下角具有光澤的金屬銅色，分別包含霧光、緞光以及閃耀光澤三種不同的質感，單擦或是混搭漸層，都可以展露出不一樣的節慶妝容。

