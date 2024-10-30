fb ig video ETtoday search mobile

試開箱／粉色也能很帥！甜辛風聖誕眼彩盤　專屬大人系的可愛風格

>

記者李薇／台北報導、攝影

每到年末總是給人一種放鬆、歡愉的氛圍，在聖誕彩妝的表現上，也常常以較為繽紛華麗的質感出現，近期就有不少絕美的彩妝單品，運用大顆亮片或是明亮的色系，帶來活力與璀璨的絕美妝容。

＃RMK 粉潮眼頰彩盤，售價2800元

RMK,嬌蘭,DIOR,彩妝,聖誕彩妝,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

RMK,嬌蘭,DIOR,彩妝,聖誕彩妝,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

擁有大人系質感妝容的RMK向來以時髦洗鍊的妝感，受到粉絲喜愛，在年末以女孩的個性甜美帶來以「The Pink High」為主題的彩妝系列，大量粉紅色、閃耀珠光一起出沒，簡直躍動女子少女心，其中，以四格眼影搭配兩格頰彩的彩盤，運用具有通透感的粉色以及淡紫色，搭配裸光灰、米黑灰的顏色，打造出甜辛都具備的妝容氛圍，頰彩則是挑選具有氣色感的橘調，展現出可愛又別具特色的衝突感。

＃迪奧 經典五色眼影－金燦凡爾賽，售價2850元

RMK,嬌蘭,DIOR,彩妝,聖誕彩妝,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

RMK,嬌蘭,DIOR,彩妝,聖誕彩妝,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

2024年末全球彩妝創意形象總監Peter Philips從凡爾賽宮的奢華圖騰為靈感，設計出兩款不同色選的五色眼影，#643金緻盛典模擬華麗舞會的盛況，運用明亮金色搭配粉色、紅色主調，宛如在宮廷翩翩起舞的貴族，那繁華又璀璨的裙襬優雅搖曳；#863皇家舞宴則是將皇室花園冬季的花卉色彩，利用具有灰感的紫色、藕粉色或是米灰棕，讓幾近凋零的花瓣瞬間定格在雪季之中，都是非常具意境又優雅的色調。

＃嬌蘭 高訂深邃四色眼影盤－聖誕聯名系列，售價4050元

RMK,嬌蘭,DIOR,彩妝,聖誕彩妝,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

不只是攜手法國藝術家Shourouk Rhaiem將眼影盤鑲嵌上施華洛世奇水鑽，帶來繽紛可愛的眼睛圖案，這次配色也由彩妝創意總監Violette主導，嬌嫩的粉紅色搭配正紅與酒紅，左下角具有光澤的金屬銅色，分別包含霧光、緞光以及閃耀光澤三種不同的質感，單擦或是混搭漸層，都可以展露出不一樣的節慶妝容。
 

關鍵字：

RMK, 嬌蘭, DIOR, 彩妝, 聖誕彩妝, 聖誕節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢10／28～11／3　天蠍高光時刻、射手最後一波桃花

安格斯12星座一周運勢10／28～11／3　天蠍高光時刻、射手最後一波桃花

話題終結者「句點王」星座Top 3 ！第一名講話太直接讓氣氛降到冰點

話題終結者「句點王」星座Top 3 ！第一名講話太直接讓氣氛降到冰點

宋慧喬把200萬元愛馬仕包丟地上　參加婚禮禮貌穿搭被讚爆

宋慧喬把200萬元愛馬仕包丟地上　參加婚禮禮貌穿搭被讚爆

一旦心寒就不會回頭三大星座！TOP 1不接受束縛、欺騙　果斷斬愛迎新生 Melody：「戀愛腦」年輕時候誰沒有過　一輩子一次就夠了 「大馬最美千金」慶生豪宅曝光　么兒爬逾200萬LV硬箱塔祝賀 先看到4條還是3條長方形？測試你的事業運發展 林依晨42歲生日感言：對世界上更多角落釋出善意 果然是質感王！搭星宇航空送Aesop過夜包　7件小物價值2050元 鬼塚虎大勢「德訓鞋」7色一次看！王源同款Converse夾心厚底鞋超燒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面