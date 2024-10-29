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告別乾癢、頭皮屑！頭皮養護專家傳授「換季保養3重點」

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▲▼頭皮養護專家傳授「換季保養3重點」 。（圖／品牌提供）

▲頭皮養護建議從清潔開始做起。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣候轉涼、溫差變化大，頭皮敏感、搔癢困擾也隨之而來！世界頭皮健康日即將到來，草本頭皮養護專家艾瑪絲提醒，想擁有健康頭皮，關鍵在於維持日常頭皮清潔與良好養護習慣，才能從根源為髮肌打造健康防護網。

#依照頭皮狀況選擇適合的洗髮精

艾瑪絲建議洗髮精的使用，應依頭皮現況挑選適合的髮品進行頭皮溫和潔淨，頭皮出油量、頭皮屬性、是否伴隨頭皮問題，都是評估選擇洗髮精的重要指標，例如夏季頭皮出油明顯，到了秋冬季節油脂分泌減少，頭皮保養也要跟著換季；若有換季頭皮敏感的困擾，則適時選用舒敏類型的洗髮精，優先將頭皮敏感狀態舒緩鎮靜。

#延長洗髮頻率可能衍生頭皮問題

別因為天冷就懶得洗頭，艾瑪絲提醒，建議每日維持洗髮清潔習慣，在頭皮屬性尚未改變的狀態下，避免因天氣轉涼而延緩洗髮頻率，若頭皮出油延長洗頭頻率、間隔多天才洗一次頭，過度累積頭皮油垢髒污，容易產生搔癢、頭皮屑問題，進而影響頭皮健康。

#頭皮潔淨是頭皮健康的關鍵

頭皮溫和潔淨是維持頭皮健康的重要關鍵，艾瑪絲建議以頭皮淨化液做為頭皮前導潔淨，於洗髮第一步使用，水狀液態質地，其流動性佳的特性，均勻滲透潔淨每吋髮肌，溫和淨化頭皮清潔零死角。

推薦髮品

#艾瑪絲

▲▼換季養護。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲頭皮養護按摩刷限定組。

11/1~11/30，凡於艾瑪絲官網消費滿額，即可享有限量頭皮養護按摩刷限定組，內含艾瑪絲經典明星商品5α捷利爾頭皮淨化液80mL、頭皮養護按摩刷、品牌經典束口棉袋。艾瑪絲推出限量頭皮養護按摩刷，一體成形的柔軟矽膠質地，採用不易拉扯的大間距齒梳，柔軟刷齒猶如指腹輕柔按摩力度，單手即可方便取握，輕鬆起泡、溫和潔淨頭皮。

#BASIIK

▲▼換季養護。（圖／品牌提供）

▲BASIIK 綠拿鐵清涼抗屑洗髮精，250ml，980元。

添加衛福部核可的2大去屑有效成分以及植萃養護成分，改善頭皮的壞菌叢，從根源著手，再輔以綠拿鐵植萃配方以及胡蘿蔔超級精粹，來調理頭皮的油脂分泌和增加其健康度，最後以有機橙花水、天竺葵、檸檬與雪松精油調配而成的天然香氣，改善頭臭味，還原頭皮清新舒爽。

#AVEDA

▲▼換季養護。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 生態方舟禮盒，4,980元。

內含蘊活淨瑕平衡洗髮精 200ml+蘊活淨瑕潔膚凝膠 150ml+蘊活淨瑕舒敏菁萃 50ml+蘊活頭皮按摩刷，蘊活淨瑕系列透過植物適應原及生物發酵玻尿酸為頭皮充分補水，以及乳桿菌發酵物維持頭皮菌叢生態平衡，強化環境抵抗力與自癒力，減少頭皮敏感不適發生。

關鍵字：

頭皮健康, 洗髮精, 頭皮屑, 頭皮敏感, 養護

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