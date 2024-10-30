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內褲應手洗還是機洗？正確使用方式3重點

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▲內褲,女生,貼身衣物,睡衣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多人不知道內褲應定期更換。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

內褲每天貼身穿著，許多人其實不知道，內褲是需要定期更換的，且清洗衣物時只是清潔、不是殺菌，若清洗、晾乾方式不當，可能會滋生更多細菌、影響私密處健康。無論是選擇手洗還是機洗，專家分享3點清洗方式與使用建議，可保持內褲清潔衛生，並延長壽命。

▲內褲,playboy,Her森森。（圖／pexels）

1. 定期汰換，避免細菌殘留
內褲最好每6個月更換一次，尤其當鬆緊帶鬆弛、或殘留污漬無法清除時，更應及時汰換。由於貼身衣物極易累積細菌與黴菌，長時間穿著會導致私密處皮膚受到刺激，甚至引發搔癢和感染問題。因此不論內褲狀況如何，建議養成定期更換的習慣，以保護皮膚健康。

▲▼蕾絲,蕾絲內褲（圖／取自免費圖庫pixabay）

2. 選擇透氣材質，減少悶熱滋生菌
內褲應以透氣性佳、吸汗的棉質為首選，避免絲質或人造纖維材質。人造材質內褲雖柔軟，但容易吸附濕氣，增加細菌滋生風險。棉質內褲不僅舒適，還能有效散熱，特別適合長時間穿著，有助於減少異味和細菌的產生。挑選寬鬆的版型亦可減少摩擦，避免產生不必要的刺激。

▲內褲,playboy,Her森森。（圖／pexels）

3. 手洗後再脫水，降低殘留風險
內褲手洗有助於清潔私密衣物，但務必徹底將洗劑沖乾淨，以防殘留洗滌劑引起刺激。由於手洗難以擰乾，內褲仍可能留有過多水分，成為細菌滋生的溫床。因此，專家建議，手洗後再放入洗衣機脫水是最佳方式，不僅有效去除水分，也可減少晾曬過程中細菌孳生的風險。

若用洗衣機清洗，則最好將內褲與其他衣物分開，一定不能跟襪子混洗，並選用洗衣袋，以減少細菌交叉感染的風險。

關鍵字：

健康, 內褲, 清潔, 清洗, 私密

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