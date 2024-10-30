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婁峻碩超暖記得焦凡凡鞋碼　穿UGG聯名款「要包一雙走」

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記者鮑璿安／台北報導

UGG亞洲首間概念快閃店進駐新光三越信義店A11館，今30日邀請藝人婁峻碩搶先逛，他示範品牌與美國歌手Post Malone的合作鞋款，不光自己很喜歡，也沒有忘記幫另一半焦凡凡物色鞋款，甚至連對方的鞋子尺碼都瞭如指掌，直言「等下要包一雙6號的走」。

▲UGG亞洲首間概念快閃店 。（圖／品牌提供）

▲UGG亞洲首間概念快閃店 。（圖／品牌提供）

▲婁峻碩穿著品牌與Post Malone合作鞋款Tasman Weather Hybrid 。（圖／品牌提供）

▲UGG亞洲首間概念快閃店 。（圖／品牌提供）

婁峻碩穿著品牌與Post Malone合作鞋款Tasman Weather Hybrid，搭配渲染造型的丹寧褲裝，他透露Post Malone就是自己的偶像，能穿著這款鞋子有種致敬的感覺，尤其是跳色設計感很時髦，包覆性很好，走起來非常舒服。而店內也有許多女鞋單品，像是品牌代言人、NewJeans成員Hanni同款的Classic Mini Dipper Puffer，可拆卸的蓬鬆護腿套造型可愛，婁峻碩也放閃表示，女友焦凡凡的鞋號尺寸是6號，待會要包一雙6號走。

▲UGG亞洲首間概念快閃店 。（圖／品牌提供）

▲Classic Mini Dipper Puffer（左）；Classic Ultra Mini New Heights 。（圖／品牌提供）

UGG率先帶來亞洲首間概念快閃店，帶來一系列秋冬新品鞋履，作為A11首發的Hanni同款厚底雪地靴，鞋面採用皮革與彈力布靴筒設計，內側增加拉鍊設計， 提供更便利的穿脫方式。採用高跟厚底木屐風格的Classic Ultra Mini New Heights也是焦點之一，特色大底和輕盈腳感相當舒適。男鞋方面則有防水皮革製成的Neumel High Weather Hybrid，主打耐磨和抓地力。當然也有婁峻碩示範的Tasman 防水靴款，是冬季時節的最佳穿搭助攻。

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲王源身著個性十足的Run Star Legacy CX夾心厚底鞋與休閒西裝。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲大陸男星王源擔任Converse全球品牌代言人。（圖／品牌提供）

同時，大陸男星王源擔任Converse全球品牌代言人，此次上身演繹Converse Chuck家族經典潮流單品，他身著個性十足的Run Star Legacy CX夾心厚底鞋與休閒西裝，盡情散發自由魅力。鞋款在經典Chuck Taylor黑色帆布元素基礎上延伸出新潮厚底，不規則底部形狀與大膽的增高設計，還有輕量CX發泡鞋墊和EVA發泡中底帶來舒適腳感體驗。

關鍵字：

UGG, 快閃店, 新光三越, 婁峻碩, 潮流

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