Melvita推出綠境植香系列、uka攜手虹夕諾雅谷關推出住宿專案

▲舒服宜人的香氣讓人彷彿置身大自然。（圖／記者曾怡嘉）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活高壓忙碌，想要走進大自然放鬆療癒，根本是奢求，為此美容界掀起一波「森林浴」自然療法，將保養結合芳香，以原野的力量來高效護膚，同時平衡舒心。

Melvita與法國調香師Sidonie Lancesseur合作，推出綠境植香系列，靈感來自品牌發源地-阿爾代什（Ardèche）栗樹森林的氣息，藉由清新療癒的芳香木質綠調，完美重現徜徉森林秘境的感官悸動，以前味薄荷、尤加利、迷迭香舒緩緊繃；接著由中味快樂鼠尾草、雪松、波斯樹脂平衡抗壓；最終以乳香與廣藿香安定心神。

▲綠境植香煥新 3 重奏組，3,080元。（保濕身體乳 200ml+亮澤潤膚雙效露 100ml+去角質皂 125g+天然櫸木體刷 ）

Melvita利用從當地森林中著名的永續再生植物「栗樹」，淬煉出天然純淨的滋養保養配方，栗葉萃取可強化肌膚屏障、改善肌膚問題，同時搭配栗子果油來加強保濕潤膚，修護乾燥受損肌膚。

▲uka森肽賦活系列洗沐用品，搶先於虹夕諾雅 谷關合作住房專案提供客房內使用。

日本沙龍品牌uka攜手頂級溫泉度假村虹夕諾雅 谷關，合作推出「期間限定uka住宿專案」為顧客提供獨特細膩的極上體驗。不只可以搶先全台體驗uka尚未於海外公開販售的「森肽賦活系列」洗沐產品，並獲贈內含uka明星產品頭皮賦活精露體驗組、限定版Go Green森林綠按摩刷與專屬優惠券。

▲uka舒活頭皮按摩刷，搭配uka頭皮賦活精露使用，按摩頭皮促進循環、同步釋放緊繃壓力。

舒活頭皮按摩刷是uka品牌高人氣明星商品，輕質矽膠材質，幫助洗髮深層清潔，按摩促進循環。「森林綠」為uka與10/10共同設計，作為品牌首度為海外市場推出的專屬限定色，柔和色彩完美展現靈感源於大自然的療癒意象，結合白色曲線的精緻雙色設計，標幟出uka與10/10對於純淨生活的永續追求。