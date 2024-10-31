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《不斷更新》11百貨宣布正常開店　全台逾50間百貨停業一天

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▲▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲強颱康芮來襲，超過50間百貨宣布10／31停業一天。（圖／氣象署提供）

記者蔡惠如／綜合報導

強颱康芮登陸，中央氣象署預報指出，今天要嚴防強風豪雨。氣象粉專提醒，中部以北風雨最強的時刻，在今天早上7時至下午3時這段時間，千萬不要出門。新光三越、遠百與SOGO等超過數十間百貨也宣布，今10／31停止營業一天，請民眾未確定開門前別貿然出門以免白跑。

今早連鎖百貨系統，大部分均宣布停業一天，包括新光三越宣布全台15間百貨，以及高雄草衙SKM Park Outlets、遠百9店、SOGO全台7店、微風7店、環球購物中心7店以及誠品6店均休息，其中高雄大遠百以及環球購物中心屏東店則正常營業。

購物中心包括台北101、台茂購物中心、大江購物中心、三井LaLaport、三井Outlet、桃園華泰名品城、南紡購物中心均宣佈暫停營業一天。其他包括京站時尚廣場、京站小碧潭、新莊宏匯廣場、台中中友、廣三SOGO、豐原太平洋百貨則宣布停業一天。  而高雄夢時代購物中心、漢神巨蛋購物中心、漢神百貨、高雄大遠百則宣布今10／31正常營業。

10／31宣布營業狀況百貨：
台北
台北101購物中心、觀景台、高空餐廳　 停業一天
BELLAVITA寶麗廣塲　停業一天 
新光三越信義新天地　停業一天
新光三越南西　停業一天
新光三越天母　停業一天
SOGO台北店　停業一天
SOGO天母店　停業一天 
遠百信義A13　停業一天 
東森廣場台北車站　正常營業
東森廣場中和景平路　正常營業
誠品生活松菸　停業一天 
誠品生活南西　停業一天 
誠品生活西門、武昌　停業一天
微風各店（本館、南京、信義三店、台北車站、基隆東岸）　停業一天 
統一時代百貨　停業一天 
大葉高島屋　停業一天
美麗華百樂園　停業一天 

新北、桃園、新竹
板橋大遠百　停業一天
板橋中山　停業一天
Global Mall環球購物中心南港、板橋車站　停業一天
新店裕隆城　停業一天
宏匯廣場　 停業一天
SOGO中壢店　停業一天
Global Mall桃園A8、林口A9、桃園A19　停業一天 
林口三井Outlet　停業一天
大江購物中心　停業一天
台茂購物中心　停業一天
華泰名品城　停業一天

Big City巨城購物中心　正常營業
遠百竹北　停業一天
新竹大遠百　停業一天
大魯閣湳雅廣場　停業一天

台中、嘉義
新光三越台中中港店　停業一天
台中大遠百　停業一天
三井台中港Outlet　停業一天
三井台中LaLaport　停業一天
廣三SOGO　停業一天
中友百貨　停業一天
新光三越嘉義垂楊店　停業一天 

台南、高雄
南紡購物中心　停業一天 
台南三井Outlet　停業一天 
新光三越台南新天地　停業一天 
新光三越台南中山店　停業一天 
台南大遠百　停業一天

新光三越左營店　停業一天 
新光三越三多店　停業一天 
漢神本館　正常營業 
漢神巨蛋　正常營業 
高雄夢時代　正常營業 
義享時尚廣場　正常營業 
義大世界購物廣場　正常營業 
大立百貨　正常營業
大統五福店　正常營業 
SKM Park Outlets 高雄草衙　停業一天 
Global Mall環球新左營車站　停業一天 
高雄大遠百　正常營業 
SOGO高雄店　停業一天 
MLD台鋁生活商場　停業一天  

Global Mall屏東店  正常營業

東部 
新月廣場　正常營業
遠百花蓮　停業一天

關鍵字：

天氣, 颱風, 百貨, 購物中心, 停業, 康芮, 強颱

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