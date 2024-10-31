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新竹巨城正常營業被罵翻　網友：「可是昨天壽司郎已經訂好了」

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▲新竹巨城外觀、示意圖。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹巨城宣布颱風天開業，引發討論。（圖／記者陳凱力攝）

記者蔡惠如／綜合報導

強颱康芮襲台，百貨業者幾乎嚴陣以待，有別以往的「再觀察」，多數百貨幾乎在上午7點左右就決定今停業一天，保障員工安全，10／31上午至下午3點中部以北將感受到強烈風雨，新竹地區包括SOGO、遠百均宣布停業一天，而Big City巨城購物中心則在9點左右宣布正常營業，引發網友開罵「有差這一天嗎？」但也有民眾留言表示「可是昨天壽司郎已經訂好了。」

強颱康芮登陸，中央氣象署預報指出，今天要嚴防強風豪雨。氣象粉專提醒，中部以北風雨最強的時刻，在今天早上7時至下午3時這段時間，千萬不要出門。全台除高屏地區之外，新光三越、遠百與SOGO等超過數十間百貨均宣布停業一天，僅新竹巨城購物中心獨排眾議，宣布開門營業，消息一出引發許多網友留言。

網友多半留言表示風大雨大，不應該開門營業，「大遠百 就連同一棟的sogo 還有威秀都放假了」、「逛一半」、「平時的營業額新竹市民絕對沒有少貢獻，差這一天真的有差嗎？」還有桃園民眾跨區留言，表示桃園百貨都休息，巨城居然還要開門營業？

但也有網友表示「我考慮從台中出發」、「想問～今天影城有開嗎」、「我高雄親友搭高鐵來巨城聚餐」、「可是昨天壽司郎已經訂好了。」對此新竹巨城表示暫不回應。

關鍵字：

康芮, 颱風, 強颱, 颱風假, 百貨停業, 新竹, 巨城

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