fb ig video ETtoday search mobile

包開箱／宋慧喬曬FENDI Peekaboo Soft！全新柔軟觸感、微笑曲線超優雅

>

記者鮑璿安 ／專題報導

FENDI代表性的Peekaboo包款在今年秋冬進化為更加柔軟的質感，打造出全新Peekaboo Soft ，是品牌經典之作的終極面貌。連韓星宋慧喬也愛不釋手，而這款Peekaboo Soft對比起過去有何差別？跟隨《ET FASHION》包開箱一起來了解！

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬現身香港國際機場拎著秋冬24話題新包款Peekaboo Soft包款 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi。（圖／品牌提供）

▲▼fendi。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬換上適合秋冬時節的寬鬆風衣外套搭配針織裙裝和及膝靴款。（圖／品牌提供）

宋慧喬身兼FENDI品牌形象大使，日前出席米蘭2025春夏女裝時裝秀時，演繹了率性的深色立領套裝打扮，她換上適合秋冬時節的寬鬆風衣外套搭配針織裙裝和及膝靴款。而她手中拿著最新的Peekaboo Soft包款，亮相於2024-25秋冬時裝秀的新款，宋慧喬還在包款上頭掛了FENDI x Chupa Chups棒棒糖收納包，為造型帶來了一絲童趣風格。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲最新的Peekaboo Soft包款藉著女裝藝術總監Kim Jones的視野重新演繹 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲質地絲滑的Odalisque優質小牛皮採用礦物鞣製工法打造 。（圖／品牌提供）

最新的Peekaboo Soft包款藉著女裝藝術總監Kim Jones的視野重新演繹，運用極為柔軟的皮革成為Peekaboo的一大革新重點，質地絲滑的Odalisque優質小牛皮採用礦物鞣製工法打造，對比起過往觸感變得更舒適。當然，原有標誌性的梯形建築感設計依舊被保留，在FENDI都會感的美學催化下，原本堅硬的邊緣變得平滑，包款最迷人之處莫過於自然的弧形「微笑」曲線，最推薦的演繹方式，就是優雅地打開包口後露出包身內的麂皮內襯，從內而外散發奢華氣息。

▲▼ FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI秋冬24系列的Peekaboo Soft 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾 。（圖／品牌提供）

這款Peekaboo包有中款和大款兩種尺寸可供選擇，除了純色皮革版本，另有推出採用珍稀皮革的款式，水貂皮草、光滑的鱷魚皮nabuk和亮面又極為柔軟的鱷魚皮kashmir，也可以像宋慧喬一樣在包款上掛上吊飾，彰顯個人態度。

看更多熱門包款

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga Rodeo包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區Rodeo大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區Rodeo大道，還記得品牌2024春夏大秀中，創意總監Demna試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。（圖／品牌提供）

Loro Piana的最新力作Loom Bag，以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點，將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包，具有雕塑美感的梯形包身，帶有圓形翻蓋和雙手柄，通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方，刻印上「LP」字母，在Extra Pocket上也能夠看到此細節，即便毫無顯著Logo，仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款，洗禮出奢華格調。

關鍵字：

包開箱, FENDI, Peekaboo, 包款, 宋慧喬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

以下5隻動物最喜歡哪一隻？分析在朋友眼裡是什麼樣的人

以下5隻動物最喜歡哪一隻？分析在朋友眼裡是什麼樣的人

星巴克「大杯以上買一送一」來了！11／19棒球同慶多賺一杯

星巴克「大杯以上買一送一」來了！11／19棒球同慶多賺一杯

第一眼看到蝴蝶還是骷髏？測試你的嫉妒心強不強

第一眼看到蝴蝶還是骷髏？測試你的嫉妒心強不強

星巴克11／18限定「第二杯半價」　11／22全商品88折優惠 台灣不紅但國外超火的實力派美妝！大獎拿到手軟是基本　明星、彩妝師都愛用 開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到等於白買 2NE1 Dara 40歲奇蹟凍齡美貌！零細紋＋超狂川字腹肌保養秘訣公開 愛馬仕「彩虹豬鼻子」雙指戒絕美　高級珠寶把鑽石變稜鏡好有哏 《影后》詹懷雲的5件事！演過的劇都很紅　呆萌犬系男友私下穿搭超帥氣 IU演唱會「粉嫩嬰兒唇色」被問爆！類似色推薦　一抹減齡日常超適合

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面