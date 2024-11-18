包開箱／宋慧喬曬FENDI Peekaboo Soft！全新柔軟觸感、微笑曲線超優雅

記者鮑璿安 ／專題報導

FENDI代表性的Peekaboo包款在今年秋冬進化為更加柔軟的質感，打造出全新Peekaboo Soft ，是品牌經典之作的終極面貌。連韓星宋慧喬也愛不釋手，而這款Peekaboo Soft對比起過去有何差別？跟隨《ET FASHION》包開箱一起來了解！





▲宋慧喬現身香港國際機場拎著秋冬24話題新包款Peekaboo Soft包款 。（圖／品牌提供）





▲宋慧喬換上適合秋冬時節的寬鬆風衣外套搭配針織裙裝和及膝靴款。（圖／品牌提供）

宋慧喬身兼FENDI品牌形象大使，日前出席米蘭2025春夏女裝時裝秀時，演繹了率性的深色立領套裝打扮，她換上適合秋冬時節的寬鬆風衣外套搭配針織裙裝和及膝靴款。而她手中拿著最新的Peekaboo Soft包款，亮相於2024-25秋冬時裝秀的新款，宋慧喬還在包款上頭掛了FENDI x Chupa Chups棒棒糖收納包，為造型帶來了一絲童趣風格。





▲最新的Peekaboo Soft包款藉著女裝藝術總監Kim Jones的視野重新演繹 。（圖／品牌提供）





▲質地絲滑的Odalisque優質小牛皮採用礦物鞣製工法打造 。（圖／品牌提供）

最新的Peekaboo Soft包款藉著女裝藝術總監Kim Jones的視野重新演繹，運用極為柔軟的皮革成為Peekaboo的一大革新重點，質地絲滑的Odalisque優質小牛皮採用礦物鞣製工法打造，對比起過往觸感變得更舒適。當然，原有標誌性的梯形建築感設計依舊被保留，在FENDI都會感的美學催化下，原本堅硬的邊緣變得平滑，包款最迷人之處莫過於自然的弧形「微笑」曲線，最推薦的演繹方式，就是優雅地打開包口後露出包身內的麂皮內襯，從內而外散發奢華氣息。









▲FENDI秋冬24系列的Peekaboo Soft 。（圖／品牌提供）

▲FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾 。（圖／品牌提供）

這款Peekaboo包有中款和大款兩種尺寸可供選擇，除了純色皮革版本，另有推出採用珍稀皮革的款式，水貂皮草、光滑的鱷魚皮nabuk和亮面又極為柔軟的鱷魚皮kashmir，也可以像宋慧喬一樣在包款上掛上吊飾，彰顯個人態度。

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▲Balenciaga Rodeo包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區Rodeo大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區Rodeo大道，還記得品牌2024春夏大秀中，創意總監Demna試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。





▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。（圖／品牌提供）

Loro Piana的最新力作Loom Bag，以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點，將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包，具有雕塑美感的梯形包身，帶有圓形翻蓋和雙手柄，通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方，刻印上「LP」字母，在Extra Pocket上也能夠看到此細節，即便毫無顯著Logo，仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款，洗禮出奢華格調。