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巴黎醫生藏家割愛常玉名畫　與阿曼皇室勞力士錶周末台北亮相

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▲▼富藝斯與佳士得 。（圖／公關照）

▲巴黎藏家艾立克愛德華醫師委託富藝斯拍賣的常玉畫作《曲膝仰臥裸女 II》。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

富藝斯（Phillips）「現代及當代藝術」香港秋季拍賣11月25 與26日舉行，《名錶薈萃 - 香港 XIX》將於11月23及24日舉槌，而以日本鐘錶收藏為主題的拍賣專場《TOKI（刻，日語時間之意）》則將於11月22日登場，富藝斯特別匯集3場拍賣話題之作來台舉辦預展，精品愛好者可於11月2及3日在和泰產險大直大樓親自欣賞，亮點包括來源顯赫的常玉鉅作《曲膝仰臥裸女 II》、趙無極女兒趙善美委託拍賣的畫作《27.6.70》。

富藝斯台北預展領銜拍品之一是來自巴黎藏家艾立克愛德華醫師（Doctor Eric Edwards）珍藏的常玉畫作《曲膝仰臥裸女 II》，他購自法國知名藝術商克勞德希耶戴（Jean-Claude Riedel），珍藏超過40年後決定委託富藝斯進行拍賣，可謂當前法國私人珍藏中僅存的最大尺幅常玉裸女作品，1988年台北市立美術館舉辦七位早期旅法大陸畫家回顧展時，常玉的作品均由愛德華出借，足見其收藏之豐富。

▲▼富藝斯與佳士得 。（圖／公關照）
▲趙無極女兒趙善美委託富藝斯拍賣的趙無極畫作《27.6.70》，估價約15,620,000元起。

除了藝術品，名錶也是富藝斯拍賣強項，此次《名錶薈萃 - 香港 XIX》搜羅超過200件拍品，話題之作卡地亞（Cartier）1929年製的「Modèle A」神秘鐘，其原裝設計圖可見於由Franco Cologni和François Chaille所撰寫的官方文獻《卡地亞典藏系列：時計》（The Cartier Collection: Timepieces）中，證明其重要性；而深受藏家追捧的勞力士（Rolex），出現為阿曼蘇丹卡布斯（Qaboos Bin Said Al Said）製作的18K黃金「Cosmograph Daytona」型號6265腕錶，錶盤裝飾阿曼國徽「Khanjar」、用於典禮的紅色傳統雙刀圖誌，彰顯其皇室來源。

▲▼富藝斯與佳士得 。（圖／公關照）
▲富藝斯《名錶薈萃 - 香港 XIX》領銜之作為卡地亞1929年製作的「Modèle A」神秘鐘，估價約11,510,000元起。

▲▼富藝斯與佳士得 。（圖／公關照）
▲富藝斯《名錶薈萃 - 香港 XIX》另一焦點是勞力士約1974年製「Oyster Cosmograph，Oman」型號6265金錶，擁有紅色「Khanjar」阿曼雙刀圖誌黑色錶盤，估價約9,454,000元起。

此外，富藝斯還特別規劃一場拍賣專場《TOKI（刻）》，涵蓋日本製錶品牌及獨立製錶師傑作，包括CASIO慶祝35周年於2020年推出的首款全黃金G-SHOCK G-D5000腕錶，當時限量35只採抽籤制分配給日本藏家，此次現身拍場成為矚目焦點。

▲▼富藝斯與佳士得 。（圖／公關照）
▲G-SHOCK約2021年製的Dream Project「Pure Gold」型號 G-D5000-9JR太陽能多功能腕錶，將登上富藝斯《TOKI（刻）》鐘錶拍賣，估價約822,000元。

慶祝進軍上海拍賣市場11周年的佳士得（Christie’s），將於11月7日舉行上海二十及二十一世紀晚間拍賣，呈獻估價超過2億元的趙無極畫《30.09.65》、奈良美智的《無題》、草間彌生的《藍色南瓜 》等名家傑作，最特別的是將上拍地球上第二大的經拋光的月球隕石切片，搭上近期大陸嫦娥六號近期完成登陸月球背面任務的熱潮。

▲▼富藝斯與佳士得 。（圖／公關照）
▲佳士得11月7日於上海二十及二十一世紀晚間拍賣將會由趙無極的《30.09.65》領銜，估價約201,927,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

▲▼富藝斯與佳士得 。（圖／公關照）
▲地球上第二大的經拋光的月球隕石切片也是佳士得上海拍賣的話題拍品。

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關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 佳士得, Christie’s

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