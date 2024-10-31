千萬元圓桌武士錶秀巨人堤道　Roger Dubuis面盤用上玄武岩

▲Roger Dubuis推出限量28只、致敬無所不知的梅林Knights of The Round Table圓桌騎士系列腕錶，11,215,000元。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）自2013年起發表以亞瑟王故事為背景的圓桌武士系列腕錶，深受藏家喜愛，今年邁入第11代，以助亞瑟王拔起石中劍的魔法師梅林為主角，打造上千萬元的「無所不知的梅林」新錶，傳說他曾以魔法將愛爾蘭巨人堤道的巨大的火山玄武岩移至英格蘭的梳士巴利平原，創造舉世聞名的 「巨石陣」，Roger Dubuis巧妙將此壯觀場景微縮至面盤，且還真的用上玄武岩。

限量28只的Roger Dubuis圓桌武士「無所不知的梅林」錶，18K玫瑰金覆上黑色PVD塗層的面盤，安裝0.2毫米到3.7毫米不等的六邊形方塊，錯落排列斜面與高低不一的28塊玄武岩、9塊實心玫瑰金、10塊穆拉諾工藝的黑玻璃，以及9塊置於磨砂底板上的透明玻璃，營造巨人堤道效果，12位經過手工微雕的玫瑰金材質騎士步上冒險旅程，各個姿態生動，展現蓄勢待發的氣勢，透過錶圈下方的藍寶石窗口，佩戴者也能欣賞每一個耗時1至3日才雕刻出的騎士。





▲Roger Dubuis於面盤設計「巨石陣」，錯落排列28塊真玄武岩、9塊玫瑰金、10塊穆拉諾工藝的黑玻璃，以及9塊置於磨砂底板上的透明玻璃。

Roger Dubuis圓桌武士「無所不知的梅林」錶如劍柄護手的錶冠，靈感則源自梅林幫助亞瑟王拔出石中劍，宣告命運授任他成為真正的國王，而錶背設有一個360度擺陀，讓人聯想到中世紀城堡的彩繪玻璃窗，此新錶即起自11月3日於品牌台北101專賣店展出。

▲Roger Dubuis於錶背的玫瑰金色擺陀鐫刻梅林的名言。

瑞士名錶芝柏表（Girard-Perregaux，簡稱GP）也完美展現精湛製錶工藝與藝術美學，發表限量18只的蜂蜜金款La Esmeralda 神秘駿馬陀飛輪腕錶，結合金雕與大明火琺瑯工藝，最上方與最下方金橋各有一匹奔馳金馬，底蓋亦有手工雕飾的三匹駿馬圖案，開啟底蓋則顯露精心裝飾的GP09600自動上鍊陀飛輪機芯，身價突破千萬元。





▲GP La Esmeralda「神秘駿馬」陀飛輪蜂蜜金腕錶限量18只，14,468,000元。（圖／GP提供）