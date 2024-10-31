Swatch聯名歐米茄月相錶首創「地相」顯示　價格飆破萬元大關

▲Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION TO EARTHPHASE腕錶，10,400元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名登月錶推出2年多以來創下空前佳績，品牌創意源源不絕，將於11月2日開賣最新Bioceramic MoonSwatch MISSION TO EARTHPHASE腕錶，致敬最接近我們生活的兩個天體月亮與地球，不僅透過月相遮罩和北半球、南半球月相盤顯示月相外，還配備製錶業史上首創的「地相」顯示（earth phase），意謂可欣賞到從月球所看到的地球運轉，呼應伽利略的名言「地球仍然在轉啊」！





▲Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION TO EARTHPHASE腕錶配備製錶業首創的「地相」顯示。





▲Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION TO EARTHPHASE腕錶時標、指針具夜光顯示，地相的海洋在紫外光下呈現藍光。

Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶的面盤經過數位印刷，呈現月球隕石坑質感，10時位置的Swatch獨家專利地相顯示，白雲、海洋、森林和沙漠清晰可見，最特別的是海洋採用UV油墨，僅在紫外光下可見藍光，更添賞玩樂趣；更有趣的是月相和地相周期皆為 29.5 天，但二者顯示型態恰恰相反，滿月時地球會隱沒不見呈現「New Earth」，而新月登場時地球呈現圓滿的「Full Earth」型態。





▲Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION TO EARTHPHASE腕錶的錶背電池蓋上飾有月球與首位登月的太空人阿姆斯壯的腳印。

Swatch則於Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE腕錶的錶背刻有任務宣言，電池蓋飾有月球與首位登月的太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）的腳印，此腕錶未限量，但一如同系列錶款銷售模式，每人每天於每間門市限購1只，而價格也正式突破萬元大關，定價10,400元。





▲G-SHOCK RAINBOW BRICK WALL系列GM-5600RW-1腕錶，6,500元。（圖／G-SHOCK提供）

CASIO旗下G-SHOCK則為經典設計注入新穎元素，推出RAINBOW BRICK WALL系列，以彩虹蒸鍍技術為G-SHOCK標誌性的磚牆錶盤染上彩虹色調，為陽剛強悍錶款注入時髦感，款式包括招牌方型腕錶5600及熱賣的指針數位雙顯 2100為基礎型號設計的錶款，價位從3,600元至6,500元不等。

