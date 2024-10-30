「大馬最美千金」行李箱塞近千萬名牌包　愛馬仕特殊款伴遊上海

▲陳雪鈴是各大精品的超級VIP，拎著貴婦圈爆紅的「Quiet Luxury靜奢風」代表品牌Loro Piana包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴，剛過完36歲生日，立刻與老公、一雙兒女搭乘私人飛機展開生日旅行，她揭曉目的地為大陸上海，雖然未透露停留時間多長，但她行李中一箱RIMOWA行李裝滿愛馬仕（HERMÈS）、香奈兒（CHANEL）與Lora Piana等8件名牌包，供她此行搭配，一整箱估價近逼千萬元。

陳雪鈴行前分享旅行打包的名牌包照，特別問粉絲最喜歡哪一款？毫不意外多數人答：「都喜歡！」當中每一款愛馬仕包都是特殊款式，最亮眼的是以愛馬仕巴黎福寶總店為靈感的米白色鱷魚皮柏金包，2年前同款出現在佳士得拍賣會已身價飆破570萬元，擺在一旁的不同材質拼接柏金包、從機車夾克獲得啟發的帥氣Rock柏金包，各個都是夢幻逸品。



▲陳雪鈴上海行當中的一件RIMOWA行李箱，裝滿珍稀愛馬仕包、Loro Piana包以及粉色香奈兒包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

除了大容量的柏金包，陳雪鈴還帶晚宴適合搭配的愛馬仕迷你凱莉包與手拿包，此外，為呼應秋冬季節氛圍，她的包款色系與材質全面「換季」，貴婦圈爆紅的「Quiet Luxury靜奢風」代表品牌Loro Piana經典 Extra包已換上毛茸茸的溫暖材質款式，另有一款毛呢材質的粉色香奈兒包也很應景。