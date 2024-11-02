香港叮叮車超瞎趴！敞篷電車換上麥兜、星宇航空史努比新裝可愛出動

▲香港「電車全景遊」復刻1920年代的古典敞篷電車，連麥兜也可愛出動了。



圖文／鏡週刊

香港電車（Tram）因行駛中會發出「叮叮、叮叮」聲響，而有個可愛的小名「叮叮車」。自1904年通車，是香港歷史最悠久的大眾交通工具，120年來載著香港人上學通勤、出遊購物，穿梭巷弄、乘載古今，是城市裡一道獨特的風景線。

一輛輛正露丸、星宇航空聯名彩繪史努比、粉紅熊貓Foodpanda的叮叮車駛過，枯燥的廣告瞬間變得鮮明生動，我目不轉睛看著，走在香港街頭，連過馬路等紅燈都變得萬分有趣。

▲來到香港最有趣就是看叮叮車廣告，每一輛都很有創意，「正露丸」懷舊又復古。

想暢遊港島北部，只要花港幣3元（約新台幣12元），就能跳上叮叮車，從繁華市井搖晃到蔚藍海岸，沿途經過銅鑼灣、中環金融街、上環海味街到堅尼地城，站站皆停，隨時都能下車冒險。

▲車程中與可愛的星宇航空史努比專機廣告載客列車交會而過。

▲每輛載客電車皆是雙層設計，上下皆提供座位。

首次造訪香港，不妨體驗一次「電車全景遊」，一小時的觀光體驗，從銅鑼灣或上環總站上車，搭上仿造1920年代風格設計的敞篷古典電車，車上提供八種不同語言的語音導覽服務。

▲敞篷設計的上層可以乘著風，用雙眼探索香港城市角落。

▲電車全景遊牆上展示了電車的演進史與模型等文物。

▲香港電車自1904年通車，已超過百年歷史，電車上展示的黑白老照片訴說著香港的古今。

耳中傳來路面電車演進與港島歷史故事，眼裡望向窗外的香港日常，在快節奏的城市裡，此刻時光彷彿慢了下來，下車後，接續兩天都能使用通行證自由免費搭乘電車，隨心探索想去的每個角落。

▲不想曝曬就鑽進車頂下，躲太陽欣賞沿途美景。

▲沒有冷氣的全景遊叮叮車，特意裝上復古電扇，懷舊又涼爽。

那日，我們幸運搭上「麥兜」電車，乘著風，窄窄的電車穿梭摩天大廈與百年建築間，搭著麥兜響亮名氣的順風車，就像乘坐花車遊行般，路上行人紛紛向我們行注目禮，我也興奮拿起手機捕捉美好瞬間。

▲電車全景遊提供A與B兩條觀光路線，可選在銅鑼灣總站或上環（西港城）總站上車。

▲叮叮車行經中環金融區，能拍到被摩天大樓包圍的奇幻場景。

▲路上行人見到麥兜復古電車經過又驚又喜，紛紛拿出手機拍照留念。

▲搭乘全景遊電車在車上可買到印有可愛圖樣的「Gift330聯名款雨傘」（港幣265元／支）、「香港電車保溫瓶」（港幣70元／個）、「香港電車矽膠杯蓋」（港幣25元／個）、「限量版古典電車雪球」（港幣208元／個）和「電車全景遊」和「綠色載客電車」幼童短襪（皆港幣40元／雙）等紀念品。

▲購買全景遊黃金套票即贈2天通行證，可憑證不限次數乘坐普通電車。

除了搭叮叮車漫遊港島大街小巷，還有隱藏版玩法「派對電車」，可供遊客包車租用的派對電車共有四輛，其中「TRAM No.18」於2021年重新翻新，是唯一上下兩層樓皆裝設空調的冷氣電車，且提供獨立包廂，美好的香港時光不停向前，但那些歡笑記憶會永遠停留在車廂裡。

▲2021年完成翻新的派對電車「TRAM No.18」，是目前唯一上下兩層都裝設空調的電車，只提供私人租借。

▲派對電車設有3間獨立主題廂房，其中一間是可容納6至8人的深棕色系質感包廂。

香港電車Tram 票價：成人港幣3元（約NT$12）、3～12歲兒童半價、65歲以上長者港幣1.3元（約NT$6）

香港旅遊資訊 簽證：台灣旅客可持有效期內台胞證入境香港，每次停留不超過30天；無台胞證者可持效期6個月以上護照，出發前至香港入境事務處官網（bit.ly/2GCihN0）免費申請「預辦入境登記」，預辦入境登記有效期為2個月，可訪港2次。

匯率：港幣兌換新台幣約為1：4。

航班：台灣每日均有國泰航空、中華航空、長榮航空、星宇航空、香港航空、香港快運、大灣區航空等提供多個航班直飛香港，航程約1.5小時。

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