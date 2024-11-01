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Power Suits的時尚魅力　穿上擁有征服一切的勇氣

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灰色不規則下襬毛衣 NT$123,000 、深灰色打褶長褲 價格店洽all by LOEWE。【靚時尚】套住美力　Power Suits

圖文／鏡週刊

無論是低調深沉，還是前衛時尚，這些服裝都傳遞著一種信念：穿上它們，妳便擁有了征服一切的勇氣和力量。這是時尚的魅力，也是Power suits的真正意涵。

溫暖 凸顯質感

毛絨的溫暖質感凸顯了她的氣質，點綴著結構式的設計，在優雅與從容之間，自然展現出自信的魅力。

俐落 詮釋女力

黑色羊毛大衣 NT$195,000、藍色棉質襯衫 NT$41,500、藍色棉質長褲 NT$33,500、珠飾皮革項鍊 NT$33,500 all by MIU MIU。

▲黑色羊毛大衣 NT$195,000、藍色棉質襯衫 NT$41,500、藍色棉質長褲 NT$33,500、珠飾皮革項鍊 NT$33,500 all by MIU MIU。

俐落的裝束是塑造專業形象最佳的利器，透過藍天的色彩、優雅的珍珠項鍊，詮釋出當代女性的時尚面貌。

細節 轉化內在

飾亮片大衣 價格店洽、絲巾頸飾 價格店洽、銀色金屬頸環 價格店洽 all by GUCCI。

▲飾亮片大衣 價格店洽、絲巾頸飾 價格店洽、銀色金屬頸環 價格店洽 all by GUCCI。

流動式的亮片裝飾在光影躍動下，彷如馬賽克藝術的氛圍，讓奢華的細節轉化為神祕抽象的內在力量。

寧靜 帶入沉穩

雙面羊毛桑蠶絲混紡迷你連身裙 NT$125,500 by Celine by Hedi Slimane。

▲雙面羊毛桑蠶絲混紡迷你連身裙 NT$125,500 by Celine by Hedi Slimane。

光影映在衣裳，凝視的眼神，彷若生活片刻中的休憩，腦子卻仍在思索著要事，此刻的寧靜散發沉穩的力量。

斗篷 撐出氣場

黑色斗篷大衣 NT$157,900、Chloé復古金鍊條腰帶NT$40,000、Eve黑色金屬鉚釘過膝長靴 價格店洽 all by Chloé。

▲黑色斗篷大衣 NT$157,900、Chloé復古金鍊條腰帶NT$40,000、Eve黑色金屬鉚釘過膝長靴 價格店洽 all by Chloé。

準備上場前的倒數時刻，將所有能量收攏於自身，藉由斗篷式的大衣設計、金屬裝飾的配飾，烘托內斂且強大的氣場。

化妝：Eddie Hsu　髮型：張仕誠@ HAIRMOSA.LAB　模特兒：Zoey @GGGG Agency

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關鍵字：

鏡週刊, 穿搭, Power Suits

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