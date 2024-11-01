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星巴克耶誕點心「小熊巧克力鍋」太療癒　一路開吃到12月底

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著耶誕節的腳步漸進，星巴克也推出這個季節才有的限定美食，讓這個佳節更具儀式感與溫馨氛圍。其中節慶感滿滿的「星巴克巧克力鍋組」整個太吸睛！紅色鍋身搭配雪花造型，在微寒秋冬用小熊軟糖搭配巧克力，超有幸福感，無論是獨享或聚會都很適合。

▲星巴克耶誕限定甜點。（圖／業者提供）▲星巴克耶誕限定甜點。（圖／業者提供）

▲星巴克耶誕限定甜點星巴克巧克力鍋組，售價980元。（圖／業者提供）

「星巴克巧克力鍋組」內含星巴克杯型陶瓷鍋具，搭配精巧的不鏽鋼點心叉和酸甜水果風味的小熊軟糖，擺在桌上能當節慶燭台，也可用小蠟燭加熱巧克力豆，營造療癒的甜品體驗，耶誕聚會中三五好友共享巧克力的絲滑與軟糖的酸甜，絕對為派對加分。

▲星巴克耶誕限定甜點。（圖／業者提供）▲星巴克耶誕限定甜點。（圖／業者提供）

▲焦糖核果巧克力塔，售價140元；藍莓波士頓派，售價90元。

除了巧克力鍋，星巴克還推出了適合大人味「焦糖核果巧克力塔」，以香酥塔皮、核桃焦糖蛋糕和濃厚巧克力甘納許為基底，上層鋪滿滑順巧克力奶霜，點綴糖漬橘皮，帶出淡雅橘香，讓每口都充滿耶誕的溫暖氣息。

▲星巴克耶誕限定甜點。（圖／業者提供）

▲提拉米蘇布丁，售價75元。

另一款節慶必備蛋糕「藍莓波士頓派」，柔軟的蛋糕體夾入酸甜藍莓醬與瑞穗鮮奶油，形成絕妙的奶香與果香交織，適合闔家共享的八吋版本，也為耶誕聚會提供不錯的甜點選擇。廣受好評的布丁系列，則由「提拉米蘇布丁」登場，融合馬斯卡邦乳酪的綿密質地，與液態咖啡巧克力醬，呈現清爽口感。

▲星巴克耶誕限定甜點。（圖／業者提供）▲星巴克耶誕限定甜點。（圖／業者提供）

▲Bearista 小熊造型綜合情境曲奇餅，售價520元；耶誕車可可夾心餅乾盒，售價450元。

此外還有超可愛的「Bearista小熊造型綜合曲奇餅」，擁有可愛的小熊造型，提供原味奶油與焦糖奶油口味，是茶飲或咖啡的絕佳搭檔；「耶誕車可可夾心餅乾盒」有香濃可可夾心的法式三明治餅乾，包裝在星巴克耶誕咖啡車鐵盒中，吃完還能收藏起來；「星巴克節慶巧克力音樂盒」今年也換上了晶球造型，從11月開始用點心營造耶誕心情吧。

▲星巴克耶誕限定甜點。（圖／業者提供）

▲星巴克節慶巧克力音樂盒，售價450元。

KitKat巧克力近期也針對歲末時光，舉行「世界巧克力大賞」活動，推出巧克力威化3種新口味，更引進KitKat的Chunky系列新品，加上KitKat「限定聖誕倒數月曆」，免出國就能體驗來自日本、義大利、西班牙等等國的限定產品，即起購買KitKat系列產品，還有機會抽限量收納旅行包。

▲星巴克耶誕限定甜點。（圖／業者提供）

KitKat Chunky系列一口氣來了兩款新品，包括加入香脆的爆米花內餡的「KitKat爆米花酥脆威化」，以及結合濃郁牛奶巧克力和微鹹花生醬的「KitKat花生醬酥脆威化」，即起於全家便利商店購買兩件KitKat Chunky產品，還能參加兩件最低五折起的抽抽樂活動。

此外，日本期間限定添加72%黑巧克力口味也在台登場，濃黑巧克力搭配層次感豐富的威化，打造出深層的大人味巧克力饗宴。還有日本「KitKat柑橘可可威化」、「KitKat栗子蒙布朗威化」兩款季節限定口味也同步開賣。
 

關鍵字：

星巴克, 節慶美食, 巧克力, KitKat, 歲末活動

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