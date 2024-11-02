6招改善脖子前傾！aespa Winter早期因脖子前傾被罵　小習慣矯正雙下巴

文／美人圈

造成脖子前傾原因多是長時間使用電腦手機，和不良生活習慣，通常還會伴隨含胸駝背等體態問題。其中脖子前傾除了整個人看起來沒精神，還易引起頸部、肩膀、腰背的痠痛，嚴重時甚至會有頭暈、胸悶等問題。本篇統整6招可改善脖子前傾的生活習慣與運動，當意識到自己體態不佳時一定要及時矯正，文末還有百萬訂閱韓國健身YTR的教學影片可以跟練！

aespa Winter早期因脖子前傾被罵

南韓女團aespa的成員Winter在團體剛出道時，就被不少網友討論過她有脖子前傾、圓肩駝背等問題，看起來沒有那麼挺拔的感覺。但在2023年出席坎城影展時，網友也發現她的體態已經改善非常多，而在近期參加Ralph Lauren 2025 時裝周時，她的身形體態又更挺了！

▲（左）剛出道時期GIVENCHY拍攝花絮；（右）近日出席Ralph Lauren 2025時裝周。（圖／Youtube@aespa、X@teamwinteroffcl）

Winter拍攝空檔，就用下巴靠牆矯正脖子前傾

Winter脖子前傾矯正之後的完美體態，絕對不是一夕之間就可改善！仔細觀察2年前〈Girls〉的MV花絮中，就能看到Winter連在休息時，也獨自在角落做著改善脖子前傾的動作，讓aespa粉絲直呼：「這個小東西真的好自律，活該現在那麼漂亮！」，絕對都是經過了長時間的努力運動、矯正飲食控管及改善日常生活習慣。

▲剛出道時期〈Girls〉MV拍攝花絮。（圖／Youtube@aespa）

▲近日出席Ralph Lauren 2025時裝周。（圖／IG@imwinter）

矯正脖子前傾6招

脖子前傾是由於姿勢長期不良導致，想要矯正體態就必須從日常生活習慣，加上能夠幫助改善脖子前傾的動作，大家不妨都跟著做做看吧！

1：減少低頭滑手機的時長&頻率、辦公避免離電腦螢幕太近

現代人長期低頭滑手機，以及辦公時臉離電腦螢幕太近，都是造成脖子前傾最大的原因之一，當一直低頭、將臉往前伸時，脖子的肌肉就會逐漸往前傾，進而導致體態越來越差、肩頸酸痛，改善這樣的習慣，也能減緩肩頸的不適感。

2：保持良好坐姿，腰桿打直、避免翹腳

坐下時翹腳、蜷縮在椅子上等坐姿不良，不只會導致脖子前傾的問題，還會有圓肩駝背等影響，翹腳更會導致脊柱側彎，進而影響全身體態。長期坐在辦公室的人，可以在椅背上加上適合自己體型的靠墊來幫助調整坐姿。

3：選擇軟硬&厚度適中的枕頭

枕頭太軟、太硬、太高、太低，都會給脖子帶來不同程度的負擔，多少也會影響脖子前傾。因此找到具有一定支撐性，且符合自己頭到肩線高度的枕頭才是最適合的。

▲脖子前傾都是由於姿勢長期不良導致。（圖／freepik）

4：手肘貼牆上滑

由社群上非常有名的脊椎按摩師親授，很多復健師也都分享過這個動作，能有效改善脖子前傾、頸椎突出及肩頸酸痛等問題

1.十指交叉，並抱在後腦勺

2.將手肘靠牆並上滑

3.堅持15秒並重複3-5次（一天）

*注意！若感到疼痛則須立刻停止動作避免受傷

5：擴胸畫圈

將雙手打開，挺出胸部，並用手肘畫圈，記得要保持背部打直，一次可持續約30-40秒，有助於放鬆背部肌肉。在文章下方附上百萬訂閱韓國健身YouTuber MIZI的正確示範影片，大家可以跟著教練做。

*注意！若感到疼痛則須立刻停止動作避免受傷

▲擴胸畫圈記得要保持背部打直。（圖／Youtube／MIZI）

6：雙手畫大圓並向上拉伸

將雙手盡可能地伸長，由下往上畫出一個大圓，並到最高點時停留，雙手交疊向上拉伸。同樣可以參考下方韓國健身YouTuber MIZI的示範教學影音，確保姿勢正確。

*注意！若感到疼痛則須立刻停止動作避免受傷*

▲雙手畫大圓並向上拉伸。（圖／Youtube／MIZI）

改善脖子前傾和頸椎突出 ，10分鐘日常姿勢跟練

擁有一身健康古銅色肌膚、以及超性感巧克力腹肌的MIZI，YouTube頻道有179萬訂閱！這支改善脖子前傾和含胸駝背的10分鐘運動示範影片，獲得了超過116萬觀看次數，非常實用，請大家可以收藏跟練！

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