5種顏色床單讓你睡更好　灰色竟是睡眠地雷

▲房間顏色選對可以增進睡眠品質。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人都知道睡眠對於心理與生理上的重要性，現代人壓力大，良好的睡眠品質也變得越來越重要，在睡覺時能修補身體跟精神，是最划算且省時的方法，研究指出幾種顏色在房間牆壁或寢具上，在心理學中能增進睡眠品質，秋冬即將來臨，更換寢具時不妨當作參考。

藍色

藍色會讓身體冷靜，有著降低脈搏心律，會讓人聯想到天空、海水等，心情能有自然冷靜下來的效果，但不是所有藍色系都適用，使用淡又淺的藍色，避免高彩度的深藍、亮藍色等，不然會造成反效果，建議搭配白色來強調清爽的印象。

黃色

黃色可以舒緩緊張的情緒，像是暖烘烘的太陽一般，刺激體內的神經系統，也會提供給要入睡的人輕鬆氛圍，心情被療癒了，自然也能幫助入睡。建議可使用在小孩子的房間，因在孩童房間內使用複數的明亮顏色，有助於大腦的發展，對於欲發展知性、好奇心的小孩很適合。

綠色

要說到平靜效果，綠色也相當不錯，只要避開高亮度的綠色，像是螢光綠等等的，也能讓使用者感到平靜，而且第二天起床時還會有積極的好心情，除了使用綠色寢具之外，也可以在房間佈置綠色植栽，也會有類似的效果。

銀色

看出端倪了嗎？能讓心情放鬆的，多半都是讓人聯想到自然的顏色，而銀色的由來，當然就是晚上照在地面的皎潔月光，它能讓人的心情轉變成浪漫的夜晚，並暗示大腦現在是睡覺時間了，許多人不習慣摸黑睡覺，總會在晚上點夜燈，也建議燈光的亮度最好就跟月光照進房間的亮度一樣，約莫稍微看到房間大致輪廓就好。

橘色

橘色使令人感到心情穩定、安心氛圍的顏色，而且它還有一個特殊的效果，就是能放鬆肌肉，有幫助消化的趨向，針對晚餐吃很晚或容易吃得太飽的人，可以考慮在房間增加一點橘色氛圍，更有助於睡眠品質。此外，建議房間晚上燈光也可採用橘光，就是類似蠟燭燭光的顏色，可促進褪黑激素分泌。

以上5種顏色建議，切記都需避免高彩度、亮度的顏色，不要用高亮橘、飽和的亮黃等等，過度白色跟單色的房間，會讓人感受不到生命力，建議還是要有其他顏色做比例調配，而灰色的臥室經調查發現會讓人覺得沮喪、沈悶，感覺被孤立，會讓睡眠狀況不佳；紫色（尤其是飽和的紫）則是會帶給精神過度的刺激，讓人的思緒更加忙亂複雜，難以休息，是房間最不OK的地雷色。