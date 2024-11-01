fb ig video ETtoday search mobile

5種顏色床單讓你睡更好　灰色竟是睡眠地雷

>

▲▼睡覺,失眠,睡衣,紅茶,運動,早餐,地毯,習慣。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲房間顏色選對可以增進睡眠品質。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人都知道睡眠對於心理與生理上的重要性，現代人壓力大，良好的睡眠品質也變得越來越重要，在睡覺時能修補身體跟精神，是最划算且省時的方法，研究指出幾種顏色在房間牆壁或寢具上，在心理學中能增進睡眠品質，秋冬即將來臨，更換寢具時不妨當作參考。

▲▼床,床鋪,打掃,整理,潔癖。（圖／取自免費圖庫pexels）

藍色
藍色會讓身體冷靜，有著降低脈搏心律，會讓人聯想到天空、海水等，心情能有自然冷靜下來的效果，但不是所有藍色系都適用，使用淡又淺的藍色，避免高彩度的深藍、亮藍色等，不然會造成反效果，建議搭配白色來強調清爽的印象。

黃色
黃色可以舒緩緊張的情緒，像是暖烘烘的太陽一般，刺激體內的神經系統，也會提供給要入睡的人輕鬆氛圍，心情被療癒了，自然也能幫助入睡。建議可使用在小孩子的房間，因在孩童房間內使用複數的明亮顏色，有助於大腦的發展，對於欲發展知性、好奇心的小孩很適合。

▲▼和室,榻榻米,日式房間。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

綠色
要說到平靜效果，綠色也相當不錯，只要避開高亮度的綠色，像是螢光綠等等的，也能讓使用者感到平靜，而且第二天起床時還會有積極的好心情，除了使用綠色寢具之外，也可以在房間佈置綠色植栽，也會有類似的效果。

銀色
看出端倪了嗎？能讓心情放鬆的，多半都是讓人聯想到自然的顏色，而銀色的由來，當然就是晚上照在地面的皎潔月光，它能讓人的心情轉變成浪漫的夜晚，並暗示大腦現在是睡覺時間了，許多人不習慣摸黑睡覺，總會在晚上點夜燈，也建議燈光的亮度最好就跟月光照進房間的亮度一樣，約莫稍微看到房間大致輪廓就好。

▲▼雅房,租屋,房間。（圖／取自免費圖庫pixabay）

橘色
橘色使令人感到心情穩定、安心氛圍的顏色，而且它還有一個特殊的效果，就是能放鬆肌肉，有幫助消化的趨向，針對晚餐吃很晚或容易吃得太飽的人，可以考慮在房間增加一點橘色氛圍，更有助於睡眠品質。此外，建議房間晚上燈光也可採用橘光，就是類似蠟燭燭光的顏色，可促進褪黑激素分泌。

▲床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

以上5種顏色建議，切記都需避免高彩度、亮度的顏色，不要用高亮橘、飽和的亮黃等等，過度白色跟單色的房間，會讓人感受不到生命力，建議還是要有其他顏色做比例調配，而灰色的臥室經調查發現會讓人覺得沮喪、沈悶，感覺被孤立，會讓睡眠狀況不佳；紫色（尤其是飽和的紫）則是會帶給精神過度的刺激，讓人的思緒更加忙亂複雜，難以休息，是房間最不OK的地雷色。

▲床，房間（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

關鍵字：

睡眠, 房間顏色, 睡眠科學, 睡眠品質, 寢具

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

子瑜「絕美髮色」盤點！冷黑茶色看不膩、奶茶灰紫線條挑染過渡期也好看

子瑜「絕美髮色」盤點！冷黑茶色看不膩、奶茶灰紫線條挑染過渡期也好看

GU雙11快閃降價了！290元高領T恤必買、話題保暖商品低價一次看

GU雙11快閃降價了！290元高領T恤必買、話題保暖商品低價一次看

謝盈萱撞衫柯佳嬿愛上Max Mara外套　勸敗詹子萱用「金鐘獎金買」

謝盈萱撞衫柯佳嬿愛上Max Mara外套　勸敗詹子萱用「金鐘獎金買」

新竹巨城正常營業被罵翻　網友：「可是昨天壽司郎已經訂好了」 曖昧對象有3種症頭　再動心也要踩煞車 7款低預算輕奢包！趙露思時裝周同款被問爆　韓星愛包萬元初入手 「大馬最美千金」行李箱塞近千萬名牌包　愛馬仕特殊款伴遊上海 Swatch聯名歐米茄月相錶首創「地相」顯示　價格飆破萬元大關 你可能天天吃！營養師：「超加工食品」恐傷身　健康吃法學起來 鬼塚虎大勢「德訓鞋」7色一次看！王源同款Converse夾心厚底鞋超燒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面